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"إبتلعه" محرك الطائرة... مقتل عامل بطريقة مروعة!
منوعات
2023-06-26 | 07:05
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"إبتلعه" محرك الطائرة... مقتل عامل بطريقة مروعة!
"إبتلعه" محرك الطائرة... مقتل عامل بطريقة مروعة!
لقي عامل في مطار بولاية تكساس مصرعه الجمعة بعدما "إبتلعه" محرّك طائرة ركّاب كانت قد هبطت لتوّها على المدرّج، بحسب ما أعلنت السلطات الأميركية الأحد.
وقالت "الهيئة الوطنية لسلامة الطيران"، الوكالة الفدرالية المسؤولة عن التحقيق في حوادث النقل الجوّي، إنّ "المحرّك إبتلع" العامل، مشيرة إلى أنّ الحادث وقع ليل الجمعة قرابة الساعة 22,25 بالتوقيت المحلّي.
وأضافت في بيان أنّ الطائرة التابعة لشركة دلتا "هبطت في مطار سان أنطونيو الدولي آتية من لوس أنجلوس وكانت تسير على المدرّج للوصول إلى بوابة الهبوط، مع محرّك واحد فقط قيد التشغيل".
وأوضحت الهيئة أنّها فتحت تحقيقاً لجلاء ملابسات الحادث.
وكان الضحية يعمل في شركة "يونيفاي أفييشن"، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وتقدّم شركة "يونيفاي أفييشن" خدمات مساعدة للعديد من شركات الطيران، بما فيها دلتا.
وقالت شركة "دلتا" للطيران في بيان إنّها أصيبت بـ"حزن شديد" لمقتل العامل، مؤكّدة أنّها تتعاون مع السلطات التي تتولّى التحقيق في الحادث.
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