"لم تفقد ابتسامتها طوال اللحظات المؤلمة"... بعد سنوات من مصارعة مرض خطير إبنة الـ23 عاماً أنهت حياتها!

"لم تفقد ابتسامتها طوال اللحظات المؤلمة"... بعد سنوات من مصارعة مرض خطير إبنة الـ23 عاماً أنهت حياتها!



استخدمت شابة تبلغ من العمر 23 عامًا قوانين المساعدة على الموت لإنهاء حياتها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل البريطاني.

هذه الشابة أرادت أن تصبح طبيبة وكانت تبحث عن علاجات محتملة لحالتها المؤلمة.



وأعلنت عائلة ليلي تاي أن الشابة الأسترالية الشجاعة "وافتها المنية بسلام" في لوريل هوسبيس بمركز فليندرز الطبي يوم الأربعاء الماضي.



وكانت تاي تكافح الاعتلال العقدي اللاإرادي المناعي الذاتي (AAG) - وهي حالة نادرة حيث يهاجم جسم الشخص جهازه العصبي.



وجعلها المرض المنهِك غير قادرة على المشي أو الشرب أو الأكل دون أن تمرض مع إصابة الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا بألم دائم.



وكشفت صديقتها ورفيقتها العلاجية جيسيكا جين أن السيدة تاي أمضت السنوات القليلة الماضية من حياتها وهي تبحث بيأس عن خيارات العلاج لحالتها.



وكشفت أن الفتاة خضعت لعمليات جراحية عدة لكنها لم تفقد ابتسامتها طوال اللحظات المؤلمة.