بعد مرور 5 أشهر... العثور على بقايا بشرية في موقع إختفاء الممثل جوليان ساندز!

عثر متنزهون بحسب السلطات المحلية في كاليفورنيا على بقايا بشرية في منطقة جبل سان انطونيو في الولاية، على مقربة من الموقع الذي فُقد فيه الممثل البريطاني جوليان ساندز قبل 5 أشهر.وأفاد مكتب قائد شرطة مقاطعة سان برناردينو في بيان بأن المتنزهين عثروا على الرفات صباح السبت.وأضاف أن المتنزهين "إتصلوا بمركز شرطة فونتانا بعدما إكتشفوا الرفات قرب الجبل".ونقلت الرفات الى مكتب الطبيب الشرعي لتحديد هوية الشخص الميت. ومن المتوقع أن تنتهي هذه العملية الأسبوع المقبل.وفُقد أثر الممثل البالغ 65 عامًا والذي اشتُهر خصوصاً بدوره في فيلمي "روم ويذ إيه فيو" و"وورلوك"، منذ 13 كانون الثاني الفائت في جبل بالدي.