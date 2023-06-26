اعتقدت أن سائق الأوبر سيخطفها فقتلته... وهذه التفاصيل!

اعتقدت أن سائق الأوبر سيخطفها فقتلته... وهذه التفاصيل!



وجهت الشرطة الأميركية تهمة القتل العمد بحق إمرأة أميركية كانت قد أطلقت النار على سائق أوبر بعد أن اعتقدت أنه يخطفها.



وفي تفاصيل الحادثة، أقدمت فيبي كوباس على قتل السائق دانيل بيدرا جارسيا، البالغ من العمر 52 عامًا، بعد أن اعتقدت أنه سيخطفها إلى المكسيك، وفقًا لشرطة مدينة إل باسو الحدودية بولاية تكساس.



وتوضح وثائق الشرطة كذلك أنه بعد أن اعتقدت أنها تتعرض للإختطاف، سحبت كوباس مسدسًا من حقيبتها وأطلقت النار على السائق في رأسه، ثم اصطدمت السيارة بالحواجز قبل أن تتوقف.