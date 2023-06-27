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"كنت أطير إلى جانبه ولم يكن بإمكاني فعل أي شيء"... نهاية مأساوية لإبن الـ25 عاماً!

منوعات
2023-06-27 | 05:53
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&quot;كنت أطير إلى جانبه ولم يكن بإمكاني فعل أي شيء&quot;... نهاية مأساوية لإبن الـ25 عاماً!
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"كنت أطير إلى جانبه ولم يكن بإمكاني فعل أي شيء"... نهاية مأساوية لإبن الـ25 عاماً!

" كنت أطير إلى جانبه ولم يكن بإمكاني فعل أي شيء"... نهاية مأساوية لإبن الـ25 عاماً!

كشف الشقيق الحزين للطيار بيتر الذي قُتل في انفجار منطاد الهواء الساخن أنه كان يحلّق إلى جانبه عندما تحطم المنطاد مصطدماً بالأرض.

 

وتوفي بيتر جريجوري، 25 عامًا، عندما فرغ منطاده من الهواء وتحطم بالأشجار، بينما كان شقيقه دان يتابعه في رعب.

 

وقال دان: "عزاؤنا الوحيد هو أنه كان يفعل شيئًا  يحبه وعاش من أجله"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل. 

  

وأُعلن عن وفاة بيتر، الذي كان يطيّر بالونات الهواء الساخن منذ أن كان عمره 17 عامًا، في مكان الحادث بالقرب من أومبيرسلي، ورشيسترشاير.

 

وخلال حديثه من منزل العائلة في قرية كوتسوولد الصغيرة في كالكوت، كافح دان، 27 عامًا، وهو أيضًا طيّار منطاد تجاري، لكبح دموعه.

 

وتوفي بيتر بعد أن أصاب منطاده عطلاً على ارتفاع 900 قدم في الهواء.

 

إشارة إلى أن منطادع المصنوع منزليًا تم تصنيعه باستخدام قماش خيمة وآلة خياطة.

 

وقال دان: "كنت أطير إلى جانب بيتر عندما وقع الحادث ولم يكن بإمكاني فعل أي شيء.

 

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