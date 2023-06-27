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"نتفليكس تتجاوز حدود اللياقة في هذا التوقيت"... هجوم لاذع على منصة الأفلام: ما علاقة تايتانيك والغواصة؟
منوعات
2023-06-27 | 06:38
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"نتفليكس تتجاوز حدود اللياقة في هذا التوقيت"... هجوم لاذع على منصة الأفلام: ما علاقة تايتانيك والغواصة؟
"نتفليكس تتجاوز حدود اللياقة في هذا التوقيت"... هجوم لاذع على منصة الأفلام: ما علاقة تايتانيك والغواصة؟
إنتقد عدد كبير من متابعي Netflix المنصة بشكل لاذع وسط أنباء تفيد بأنه سيتم بث فيلم جيمس كاميرون Titanic الشهير (1997) على المنصة بدءًا من 1 تموز.
وتساءل الناس حول توقيت عرض الفيلم، لأنه يأتي في أعقاب المأساة الأخيرة التي قتل فيها خمسة أشخاص في غواصة OceanGate Titan في أعماق المحيط الأطلسي.
وكتب أحد المعجبين: "نتفليكس تتجاوز حدود اللياقة في هذا التوقيت... مات الناس في حادث مأساوي في موقع تيتانيك والآن للاستفادة من هذه اللحظة لجذب المشاهدين أمر مقيت"، وفق ما نقل موقع "
دايلي ميل
".
وكان لدى آخرين آراء مماثلة بشأن الموقف، قائلين إنه "من المخزي" الترويج للفيلم لأن "التوقيت خاطئ للغاية" ؛ وأن المشغل "رأى الفرصة ولم يضيّع الوقت".
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