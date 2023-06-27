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"نتفليكس تتجاوز حدود اللياقة في هذا التوقيت"... هجوم لاذع على منصة الأفلام: ما علاقة تايتانيك والغواصة؟

"نتفليكس تتجاوز حدود اللياقة في هذا التوقيت"... هجوم لاذع على منصة الأفلام: ما علاقة تايتانيك والغواصة؟







وتساءل الناس حول توقيت عرض الفيلم، لأنه يأتي في أعقاب المأساة الأخيرة التي قتل فيها خمسة أشخاص في غواصة OceanGate Titan في أعماق المحيط الأطلسي.



وكتب أحد المعجبين: "نتفليكس تتجاوز حدود اللياقة في هذا التوقيت... مات الناس في حادث مأساوي في موقع تيتانيك والآن للاستفادة من هذه اللحظة لجذب المشاهدين أمر مقيت"، وفق ما نقل موقع " إنتقد عدد كبير من متابعي Netflix المنصة بشكل لاذع وسط أنباء تفيد بأنه سيتم بث فيلم جيمس كاميرون Titanic الشهير (1997) على المنصة بدءًا من 1 تموز.وتساءل الناس حول توقيت عرض الفيلم، لأنه يأتي في أعقاب المأساة الأخيرة التي قتل فيها خمسة أشخاص في غواصة OceanGate Titan في أعماق المحيط الأطلسي.وكتب أحد المعجبين: "نتفليكس تتجاوز حدود اللياقة في هذا التوقيت... مات الناس في حادث مأساوي في موقع تيتانيك والآن للاستفادة من هذه اللحظة لجذب المشاهدين أمر مقيت"، وفق ما نقل موقع " دايلي ميل ". وكان لدى آخرين آراء مماثلة بشأن الموقف، قائلين إنه "من المخزي" الترويج للفيلم لأن "التوقيت خاطئ للغاية" ؛ وأن المشغل "رأى الفرصة ولم يضيّع الوقت".