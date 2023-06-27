بعد اغتصابه لإبنة الـ11 عاماً ومربيتها ثم قتلهما... الحكم بحق المجرم صدر ورد فعله كان صادماً!

قام رجل أدين بقتل فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا ومربية أطفالها في عام 1990 بلكم محاميه، خلال جلسة المحكمة يوم الإثنين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وحُكم على جوزيف زيلر، 61 عامًا، يوم الاثنين بالإعدام في جريمة قتل روبن كورنيل البالغة من العمر 11 عامًا وجليسة الأطفال ليزا ستوري، 32 عامًا، اللتين تعرضتا للاغتصاب والخنق.

وأمام القاضي ، طلب زيلر إزالة الكاميرات الموجودة في الغرفة قبل استخدام كلمة بذيئة ثم ضرب المحامي كيفن شيرلي بمرفقه.

وفي غضون ثوانٍ تم إخراجه من قاعة المحكمة من قبل رجال أمن.

وكان قد تم العثور على كورنيل وستوري بعد تعرضهما للضرب والاعتداء والاختناق في أيار 1990.

وفي أيلول 2016، أعلنت الشرطة أنه تم القبض على زيلر لقتلهما بعد أن قامت الشرطة بمطابقة الحمض النووي الخاص به مع الآثار التي تم العثور عليها في مكان الحادث.

وقال المحققون خلال المحاكمة إن "السائل المنوي الذي تم العثور عليه على ملاءة السرير حيث كانت روبن نائمة يطابق المدعى عليه".

ووجدت هيئة المحلفين أن زيلر مذنب في جريمة القتل في أوائل أيار واتهمته فيما بعد بمضايقة جان كورنيل، والدة الطلة، بعد أن أرسل لها رسالة من السجن.

وقالت جان في مؤتمر صحفي: "لقد تحققت العدالة لروبن والعدالة بالنسبة لليزا".