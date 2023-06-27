مشهد مؤثر... أم تُعانق ابنها المريض بحرارة بعد استيقاظه من غيبوبة! (فيديو)

وثّق مقطع فيديو مؤثر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ واسع اللحظة الّتي اجتمعت فيها أمّ مع ابنها، وذلك بعد استيقاظه من غيبوبة استمرّت 16 يوماً.



وفي التفاصيل، كان قد تم تشخيص الفتى "غي" عند الولادة بمرضٍ نادر يُسمّى "انحلال البشرة الفقاعي" الّذي يُسبب هشاشة الجلد وتقرحه.



وأدّت مضاعفات المرض إلى دخول الفتى في غيبوبة لمدة 16 يومًا. وعندما استعاد وعيه، طلب من الطاقم الطبي في المستشفى رؤية والدته أولاً.



وما لبثت الأم أن دخلت غرفة ابنها المريض، حتى تعانقا بحرارة في أجواء مؤثرة.