جريمة مروعة في الكويت... مزق زوجته إلى قطع وألقاها بالقمامة وهذه التفاصيل!

كتبت صحيفة "الجريدة الكويتية" عن جريمة قتل مروعة بطلها مواطن خمسيني أقدم على قتل زوجته وتقطيع جثتها وتوزيعها على حاويات قمامة بين محافظات البلاد".



وبحسب المعلومات، كانت شقيقة الضحية قدمت بلاغاً للشرطة الكويتية أفادت فيه بأن "شقيقتها متغيبة منذ أكثر من 7 أشهر، وتحديدا منذ تشرين الأول الفائت، ولا تعرف عنها أي شيء".



وأعلن مصدر أمني أن "الشكوك بشأن حصول مكروه لها زادت بعد غيابها عن حضور عرس اثنين من أبنائها خلال هذه المدة"، مبيناً أن "المبلغة أفادت بأن شقيقتها منفصلة عن زوجها، والد أبنائها، منذ فترة طويلة وتسكن وحدها، غير أنها متزوجة بشكل سري من أحد المواطنين، ولا أحد يعرف بهذا السر سوى أختها المبلغة".



وبدوره، أنكر المتهم أثناء التحقيق ارتكاب الجريمة، إلا أن رجال المباحث "شددوا عليه الخناق، وإثر محاولات حثيثة اعترف بقتله لها وتقطيعه جثتها عشرين قطعة وتوزيعها على أكثر من حاوية قمامة، وفي أكثر من محافظة، وأنه تخلص من هاتفها وملابسها الشخصية"، وفق المصدر.