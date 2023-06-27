أضرم النار بجاره باستخدام قاذف لهب... والسبب: قطعة أرض؟! (فيديو)

قام أحد المتقاعدين بتحويل جاره إلى كرة نارية بشرية باستخدام قاذف لهب محلي الصنع، خلال جدال حول قطعة أرض، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتم تصوير لقطات من روسيا لحظة اشتعال النيران في أحد الرجال وهو يحاول تهدئة صاحب الملك أثناء جدال حول ما إذا كان يسرق الكهرباء من جاره.

وعندما اقترب منه الشاب لنزع فتيل الموقف، حاول سحب ما يبدو أنه مطفأة حريق من يدي جاره، ليتبين فيما بعد أنه قاذف لهب محلي الصنع ما تسبب بتحويل الرجل إلى كتلة نارية.

بدورها، كانت امرأة مسنة تقف بجانبه وتجنبت بصعوبة المصير نفسه حيث كان هناك باب مفتوح وكان كحاجز منع اللهب من حرق السيدة التي كانت تصور المشاجرة.