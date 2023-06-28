جرّ ضحيته بين الأشجار واغتصبها... قصة طالب لجوء صدمت الرأي العام وهذه التفاصيل!

اتُهم طالب لجوء باغتصاب امرأة في حديقة، بعد 40 يومًا من وصوله إلى بريطانيا على متن قارب صغير.



ويقال إن الشاب البالغ من العمر 33 عامًا جر الضحية المزعومة، التي لم يكن يعرفها، إلى الأشجار الكثيفة لمهاجمتها، وفق ما نقل موقع ذا صن.



وحُرم المشتبه به من الإفراج عنه بكفالة في جلسة استماع بمحكمة في لينكولن هذا الشهر - وينتظر مثوله الأول أمام المحكمة.



وقيل إن الحكومة والمدعين العامين يحاولون معرفة ما إذا كان قد أدين قبل التسلل إلى المملكة المتحدة.



ووصف مات وارمان، النائب عن سكيجنيس، المزاعم بأنها "صادمة للغاية" وقال إنها "أثارت عددًا من المخاوف المهمة لأسباب مفهومة".



لكنه أضاف على وسائل التواصل الاجتماعي: "أود أن أطلب من الناس مقاومة الرغبة المفهومة في التكهن بهذه القضية".







