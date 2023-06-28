حقيقة صادمة... الوسائد يمكن أن تفوق مقعد المرحاض قذارة لهذه الأسباب!

إذا لم تغسل غطاء وساداتك خلال أسبوع، فمن المحتمل أنك تنام على 17000 مستعمرة بكتيرية، أي أكثر مما يمكن العثور عليه على مقعد المرحاض، وفق ما نقل موقع دايلي ميل البريطاني.

وتكشف الاختبارات التي تم القيام بها على أغطية الأسرّة أن المواد مثل القطن والحرير تعج بالفطريات والجراثيم بسبب خلايا الجلد الميتة والعرق والبراز واللعاب.

وجمعت التجارب عينات من أغطية الوسائد غير المغسولة وتركتها لمدة تصل إلى سبعة أيام ، لتكشف عن البكتيريا التي يمكن أن تسبب حساسيات الجلد والإلتهابات.

وأظهرت الدراسات أن الشخص العادي يغير أو ينظف الأغطية كل 24 يومًا في حين أن توصيات أطباء الجلد تشدد على ضرورة تغييرها مرتين على الأقل في الأسبوع.

وأوضح الدكتور هادلي كينغ، طبيب الأمراض الجلدية والمدرب السريري في طب الأمراض الجلدية في كلية طب وايل بجامعة كورنيل، ان "عندما تدخل السرير، تلوث بياضات الأسرة بخلايا الجلد الميتة والعرق والمكياج والمستحضرات والشعر وأي شيء آخر التقطته خلال اليوم، من حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة إلى العفن الفطري وجزيئات الأوساخ إلى البكتيريا والجزيئات الفيروسية أيضًا.

وأشار إلى ان "خلايا الجلد الميتة والعرق توفر الغذاء لعثة الغبار وتجذبها إلى سريرك وتساعدها على التكاثر."