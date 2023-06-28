"نحن نحبك يا أوسكار"... إبن الـ10 سنوات رحل بطريقة مأساوية!

جرّ ضحيته بين الأشجار واغتصبها... قصة طالب لجوء صدمت الرأي العام وهذه التفاصيل!

جرّ ضحيته بين الأشجار واغتصبها... قصة طالب لجوء صدمت الرأي العام وهذه التفاصيل!

واحد من أرفع الأوسمة... كولومبيا تكرم المشاركين في إنقاذ الأطفال الأربعة في أدغال الأمازون