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"نحن نحبك يا أوسكار"... إبن الـ10 سنوات رحل بطريقة مأساوية!

منوعات
2023-06-28 | 12:53
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"نحن نحبك يا أوسكار"... إبن الـ10 سنوات رحل بطريقة مأساوية!

"نحن نحبك يا أوسكار"... إبن الـ10 سنوات رحل بطريقة مأساوية!

عبّرت الأسرة الحزينة عن ألمها الشديد إثر وفاة صبي يبلغ من العمر 10 سنوات، في المدرسة إثر "حادثة اختناق".

ونُقل أوسكار روم إلى المستشفى من مدرسة Kidmore End CE الابتدائية في أوكسفوردشاير ، بالقرب من ريدينغ ، يوم الجمعة بعد اختناقه أثناء وقت الغداء، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وعلى الرغم من جهود الموظفين الذين استجابوا بسرعة لنداء الاستغاثة، إلا أن أوسكار توفي يوم السبت 24 حزيران في مستشفى جون رادكليف في أكسفورد ، محاطًا بأسرته.

وقالت عائلة أوسكار: 'كان ولدنا الجميل، أوسكار، قد بدأ للتو في الازدهار... وسنتذكر دائمًا لطفه ، وابتسامته الخادعة ، وروح الدعابة ، والذكاء المتواضع. نحن نحبك يا أوسكار...".
 

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