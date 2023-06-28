قتل 7 أطفال أنجبتهم ابنته منه... جريمة مأساوية كُشفت وهذه التفاصيل!

إعترف أب، في إندونيسيا، بقتل الأطفال السبعة الذين أنجبتهم ابنته البيولوجية، بعد أن بدأ ممارسة الجنس معها على مدار 11 عامًا بناءً على نصيحة أحد الشامان.

وتم الكشف عن الجرائم المروعة بعد اكتشاف خمسة هياكل عظمية للأطفال من قبل عمال يقومون بتطهير بركة سابقة في قرية في وسط جاوة في 15 حزيران.

وحققت الشرطة في الحادثة المروعة واستجوب المشتبه به، الذي قيل إنه يبلغ من العمر 57 عامًا وعرف فقط باسم ر.

واعترف المتهم بممارسة الجنس مع ابنته البيولوجية البالغة من العمر 25 عامًا منذ أن كانت في سن المراهقة، مدعيًا أن أحد الشامان قد أخبره أنه بذلك سيصبح ثريًا.

وأنجبت الفتاة سبعة أطفال خلال هذه الفترة، واعترف الأب بقتلهم جميعًا خنقاً قبل دفنهم في موقع البركة، حسبما ذكرت صحيفة ستريتس تايمز.

وفي التفاصيل، التي نقلها موقع دايلي ميل، فالرجل أثناء عمله كعامل بناء في عام 2011، يُعتقد أنه التقى بشامان، وقال له إنه إذا أراد أن يكون ثريًا، فسيتعين عليه ممارسة الجنس مع ابنته سبع مرات.

ولا يزال الرجل فقيرًا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، وقد تم اعتقاله الآن من قبل الشرطة.

وبحسب ما ورد، فإن ابنة القاتل، المشار إليها فقط بـ E ، هي طفلته من زوجته الثالثة.

وفي حديثه لوسائل الإعلام، ورد أن قائد الشرطة المحلية أجوس سوبريادي سيسوانتو قال: "لا تستطيع الأم فعل الكثير لأن المشتبه به هددها بالتزام الصمت وإلا ستُقتل".