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خنقوا إبن الـ14 عاماً ثم علّقوا حجراً في رجله وألقوا به في قناة مائية والسبب: توك توك؟!
منوعات
2023-06-29 | 06:16
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خنقوا إبن الـ14 عاماً ثم علّقوا حجراً في رجله وألقوا به في قناة مائية والسبب: توك توك؟!
خنقوا إبن الـ14 عاماً ثم علّقوا حجراً في رجله وألقوا به في قناة مائية والسبب: توك توك؟!
هزت محافظة الجيزة في مصر عشية عيد الأضحى جريمة مروعة، وقع ضحيتها طفل يبلغ من العمر 14 عاماً.
و قُتل الطفل على يد زوج عمته وآخرين، أما هدف الجريمة فكان سرقة "التوك توك" الخاص به، وفق ما نقل موقع
العربية
.
وفي تفاصيل الجريمة، قام زوج عمة الضحية برفقة ابنه وزوج شقيقته باستدراج الطفل ليتمكنوا من سرقة "التوك توك" الخاص به، حيث طلب زوج العمة منه أن يوصلهم إلى وجهة معينة، إلا أنهموعلى الطريق اعتدوا عليه بأسلوب بشع ووحشي، إذ أنهم قاموا بخنقه ثم علّقوا حجراً في رجله وألقوا به في قناة مائية "ترعة" حتى لا تطفو جثته على سطح الماء.
والدة الطفل أوضحت أمام النيابة أن ابنها ارتدى ملابس العيد وخرج في الـ11 صباحاً للعمل ومساعدة الأسرة في مصاريف المنزل، وبعد غيابه تلقوا اتصالاً بالعثور على جثته.
وكانت الأم قد اتصلت على ابنها كثيراً يوم الجريمة إلا أن هاتفه كان مغلقاً ما أثار قلقها فخرجت تبحث عنه في كل مكان مع زوجها، ووزعا صورته بالشوارع ونادوا عليه بمكبرات الصوت.
هذا و كشفت كاميرات مراقبة ملابسات الجريمة البشعة وكيف استدرج زوج العمة وابنه الطفل، رغم إنكار الأول إلا أن ابنه أقر واعترف بالجريمة.
وبعد القبض على المتهمين زوج العمة وابنه، اعترفا باشتراك زوج شقيقة المتهم الأول معهما في الجريمة.
كما كشفت التحقيقات أن زوج عمة الطفل كان محبوساً في قضية سرقة مركبات "توك توك".
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