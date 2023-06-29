مراهق يتحرش بالفتيات في حمامات المدرسة... وهذا مصيره!

مراهق يتحرش بالقتيات في حمامات المدرسة... وهذا مصيره!







وتم طلب الشرطة في أكثر من أربعة مزاعم بارتكاب "اعتداء جنسي خطير" في المدرسة ، والتي لم يتم ذكر اسمها.



وقيل إن ثلاثة من الاعتداءات المزعومة وقعت في مراحيض يمكن للفتيان والفتيات استخدامها. تم توقيف صبي في سن المراهقة بسبب مزاعم تعرض تلميذات للاعتداء الجنسي في الحمامات المحايدة جنسانياً في مدرسة ثانوية في إسيكس، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وتم طلب الشرطة في أكثر من أربعة مزاعم بارتكاب "اعتداء جنسي خطير" في المدرسة ، والتي لم يتم ذكر اسمها.وقيل إن ثلاثة من الاعتداءات المزعومة وقعت في مراحيض يمكن للفتيان والفتيات استخدامها.

ويقال إن مدرسة إسيكس فيها عدد من المراحيض المخصصة لجنس واحد أي ليستخدمها الأولاد أو الفتيات بالإضافة إلى مجموعة من مقصورات "الجناح المفتوح" التي يمكن استخدامها من قبل أي من الجنسين.



ويأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تنشر فيه الحكومة إرشادات حول المتحولين جنسيًا للمدارس في الأيام المقبلة.