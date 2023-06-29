إلى عشاق دمية "باربي"... منزل الأحلام أصبح جاهزاً ومجاناً! (صورة)

منزل أحلام الملايين أصبح جاهزاً في مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا الأميركية، بعدما تم عرضه على شركة التأجير Airbnb رسمياً.



ويُشبه القصر الوردي والمؤلف من ثلاثة طوابق قصر باربي الشهير إلى حدٍّ كبير، كونه يحتوي على حلبة رقص وحمام سباحة ضخم ومطلي بالكامل باللون الوردي.



ويُذكر أنه سيتم عرض فيلم "باربي" من إنتاج شركة "وارنر براذرز" في صالات السينما في الولايات المتحدة يوم 21 تموز، وهو من بطولة مارغوت روبي وريان غوسلينغ وإخراج غريتا غيرويغ.



ويمكن لعشاق دمية "باربي" الاستمتاع بقصر الأحلام المدرج على Airbnb مجانًا.