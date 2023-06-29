أراد أن يصبح امرأة بأي طريقة فأحرق أعضاءه!

أراد أن يصبح امرأة بأي طريقة فأحرق أعضاءه!







وفي التفاصيل، ولدت الفتاة الأسترالية البالغة من العمر 57 عامًا رجلاً لكنها شعرت أنها كانت تعيش في الجسد الخطأ.



وطلبت السيدة المجهولة المساعدة الطبية فقط بعد سبعة أيام من إصابتها بحروق كيميائية. الأطباء الذين شاركوا قصتها في مجلة طبية لم يكشفوا كيف حدث ذلك. أحرقت سيدة متخولة جنسية عضوها الذكري عمدًا في محاولة يائسة لإزالته، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وفي التفاصيل، ولدت الفتاة الأسترالية البالغة من العمر 57 عامًا رجلاً لكنها شعرت أنها كانت تعيش في الجسد الخطأ.وطلبت السيدة المجهولة المساعدة الطبية فقط بعد سبعة أيام من إصابتها بحروق كيميائية. الأطباء الذين شاركوا قصتها في مجلة طبية لم يكشفوا كيف حدث ذلك.

إشارة إلى أن جراحة تغيير الجنس، والتي يمكن أن تشمل إزالة العضو الذكري، غير مشمولة حاليًا في برنامج التأمين الصحي العام الوطني في أستراليا.

وبدلاً من ذلك ، يجب على المرضى البحث عن عمليات خاصة مكلفة.

وفي حين أن بعض السلطات الصحية المحلية توفر عيادات تربط المرضى بمقدمي الخدمات الصحية ، فغالبًا ما يكون لديهم قوائم انتظار طويلة.

ويمكن للمرأة المتحولة إجراء عمليات جراحية معقدة لإزالة أعضائها التناسلية واستبدالها بمهبل اصطناعي.

أما بالنسبة للرجال المتحولين جنسيًا ، فيمكن أن تشمل هذه الإجراءات الاستئصال الجراحي للثدي وبناء القضيب وكيس الصفن.



وكتب مسعفون في تقارير حالة المسالك البولية ، أن المريضة نُقلت إلى مستشفى رويال نورث شور في سانت ليوناردز في سيدني ، لمراجعة أمراض المسالك البولية والحروق.



ووجد المسعفون أنها مصابة بالنخر - أنسجة الجسم الميتة - عند طرف القضيب وحروق وتورم واحمرار على طول جذع القضيب.

ولم يكشف تقرير المسعفين عن موعد الحادث.



وقبل الإصابة ، كانت المريضة تتلقى علاج الحرمان من الأندروجين (ADT) ، مما يقلل من مستويات الهرمونات الذكرية - الأندروجينات - التي تصنعها الخصيتان ، المسؤولة عن نمو شعر الوجه والجسم وتعميق الصوت، إلا أنها لم تكن قادرة على مواصلة ADT .



وأجرى المسعفون اختبارات لفحص بطانة المثانة ، وزودوها بقسطرة - أنبوب يستخدم لتصريف البول من المثانة - وعالجوا الجروح.



وأظهرت النتائج أن النخر لم ينتشر في مجرى البول والمثانة.



ومع ذلك ، تم اكتشاف مستويات متزايدة من الأنسجة الميتة عند تغيير ضمادات المريضة.



ولاحظ المسعفون أن علامات الالتهاب لدى المريض - التي تكشف عن الالتهاب في الجسم ، الناجم عن العديد من الأمراض بما في ذلك الالتهابات - آخذة في الارتفاع أيضًا ، مما يترك لهم خيارًا ضئيلًا غير إجراء استئصال جزئي طارئ للقضيب.



وهذه التقنية الجراحية - التي تُستخدم عادةً في علاج سرطان القضيب - شهدت إزالة الأنسجة الميتة وإنشاء فتحة للإحليل في نهاية جذع القضيب الذي يبلغ طوله 1 سم.



قال الفريق إنهم احتفظوا بأكبر قدر ممكن من مجرى البول لأي جراحة جنسانية في المستقبل.