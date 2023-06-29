الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أراد أن يصبح امرأة بأي طريقة فأحرق أعضاءه!
منوعات
2023-06-29 | 08:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أراد أن يصبح امرأة بأي طريقة فأحرق أعضاءه!
أراد أن يصبح امرأة بأي طريقة فأحرق أعضاءه!
أحرقت سيدة متخولة جنسية عضوها الذكري عمدًا في محاولة يائسة لإزالته، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وفي التفاصيل، ولدت الفتاة الأسترالية البالغة من العمر 57 عامًا رجلاً لكنها شعرت أنها كانت تعيش في الجسد الخطأ.
وطلبت السيدة المجهولة المساعدة الطبية فقط بعد سبعة أيام من إصابتها بحروق كيميائية. الأطباء الذين شاركوا قصتها في مجلة طبية لم يكشفوا كيف حدث ذلك.
إشارة إلى أن جراحة تغيير الجنس، والتي يمكن أن تشمل إزالة العضو الذكري، غير مشمولة حاليًا في برنامج التأمين الصحي العام الوطني في أستراليا.
وبدلاً من ذلك ، يجب على المرضى البحث عن عمليات خاصة مكلفة.
وفي حين أن بعض السلطات الصحية المحلية توفر عيادات تربط المرضى بمقدمي الخدمات الصحية ، فغالبًا ما يكون لديهم قوائم انتظار طويلة.
ويمكن للمرأة المتحولة إجراء عمليات جراحية معقدة لإزالة أعضائها التناسلية واستبدالها بمهبل اصطناعي.
أما بالنسبة للرجال المتحولين جنسيًا ، فيمكن أن تشمل هذه الإجراءات الاستئصال الجراحي للثدي وبناء القضيب وكيس الصفن.
وكتب مسعفون في تقارير حالة المسالك البولية ، أن المريضة نُقلت إلى مستشفى رويال نورث شور في سانت ليوناردز في سيدني ، لمراجعة أمراض المسالك البولية والحروق.
ووجد المسعفون أنها مصابة بالنخر - أنسجة الجسم الميتة - عند طرف القضيب وحروق وتورم واحمرار على طول جذع القضيب.
ولم يكشف تقرير المسعفين عن موعد الحادث.
وقبل الإصابة ، كانت المريضة تتلقى علاج الحرمان من الأندروجين (ADT) ، مما يقلل من مستويات الهرمونات الذكرية - الأندروجينات - التي تصنعها الخصيتان ، المسؤولة عن نمو شعر الوجه والجسم وتعميق الصوت، إلا أنها لم تكن قادرة على مواصلة ADT .
وأجرى المسعفون اختبارات لفحص بطانة المثانة ، وزودوها بقسطرة - أنبوب يستخدم لتصريف البول من المثانة - وعالجوا الجروح.
وأظهرت النتائج أن النخر لم ينتشر في مجرى البول والمثانة.
ومع ذلك ، تم اكتشاف مستويات متزايدة من الأنسجة الميتة عند تغيير ضمادات المريضة.
ولاحظ المسعفون أن علامات الالتهاب لدى المريض - التي تكشف عن الالتهاب في الجسم ، الناجم عن العديد من الأمراض بما في ذلك الالتهابات - آخذة في الارتفاع أيضًا ، مما يترك لهم خيارًا ضئيلًا غير إجراء استئصال جزئي طارئ للقضيب.
وهذه التقنية الجراحية - التي تُستخدم عادةً في علاج سرطان القضيب - شهدت إزالة الأنسجة الميتة وإنشاء فتحة للإحليل في نهاية جذع القضيب الذي يبلغ طوله 1 سم.
قال الفريق إنهم احتفظوا بأكبر قدر ممكن من مجرى البول لأي جراحة جنسانية في المستقبل.
آخر الأخبار
منوعات
امرأة
طريقة
فأحرق
أعضاءه!
التالي
في حدث نادر... طائرة تهبط بأمان من دون معدات هبوط أمامية! (صور)
إلى عشاق دمية "باربي"... منزل الأحلام أصبح جاهزاً ومجاناً! (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
08:00
على طريقة الشيف فادي زغيب... تعلّموا وصفة "الفريكة بالدجاج" (فيديو)
عالم الطبخ
08:00
على طريقة الشيف فادي زغيب... تعلّموا وصفة "الفريكة بالدجاج" (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
05:27
"قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً منا"... الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذر: إنها مخاطرة حقيقية!
علوم وتكنولوجيا
05:27
"قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً منا"... الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذر: إنها مخاطرة حقيقية!
0
آخر الأخبار
14:47
وزير الإعلام لـ"حوار المرحلة": مبادرة فرنسا ليست محصورة بسليمان فرنجية كما يقال فهي لا تعمل بهذه الطريقة بل بطريقة وطنية وجامعة
آخر الأخبار
14:47
وزير الإعلام لـ"حوار المرحلة": مبادرة فرنسا ليست محصورة بسليمان فرنجية كما يقال فهي لا تعمل بهذه الطريقة بل بطريقة وطنية وجامعة
0
منوعات
12:53
"نحن نحبك يا أوسكار"... إبن الـ10 سنوات رحل بطريقة مأساوية!
منوعات
12:53
"نحن نحبك يا أوسكار"... إبن الـ10 سنوات رحل بطريقة مأساوية!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:25
بعد جهدٍ جهيد... نجم تيك توك يُساعد مشجع في الحصول على قميص موقّع من رونالدينيو (فيديو)
منوعات
10:25
بعد جهدٍ جهيد... نجم تيك توك يُساعد مشجع في الحصول على قميص موقّع من رونالدينيو (فيديو)
0
منوعات
10:13
علقت رجلها في ممر متحرك في المطار... سائحة تتعرض لحادث مروّع والنتيجة مأساوية! (صور)
منوعات
10:13
علقت رجلها في ممر متحرك في المطار... سائحة تتعرض لحادث مروّع والنتيجة مأساوية! (صور)
0
منوعات
09:51
أشعل النار في نفسه... رجل إطفاء يكسر رقم غينيس القياسي في أغرب سباق على الإطلاق! (فيديو)
منوعات
09:51
أشعل النار في نفسه... رجل إطفاء يكسر رقم غينيس القياسي في أغرب سباق على الإطلاق! (فيديو)
0
منوعات
09:48
في حدث نادر... طائرة تهبط بأمان من دون معدات هبوط أمامية! (صور)
منوعات
09:48
في حدث نادر... طائرة تهبط بأمان من دون معدات هبوط أمامية! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:54
الخارجية تدين عملية إحراق القرآن الكريم في السويد
أخبار لبنان
03:54
الخارجية تدين عملية إحراق القرآن الكريم في السويد
0
آخر الأخبار
03:33
الحلبي عن التلاعب بالعلامات في المدارس للـLBCI: هذا من أسباب ترددنا في الإعتماد عليها لكن المدارس قدمت علامات نصف السنة فهذا أساس يمكننا الإعتماد عليه
آخر الأخبار
03:33
الحلبي عن التلاعب بالعلامات في المدارس للـLBCI: هذا من أسباب ترددنا في الإعتماد عليها لكن المدارس قدمت علامات نصف السنة فهذا أساس يمكننا الإعتماد عليه
0
أخبار لبنان
13:28
استقبالا لموسم السياحة...حملة نظافة في محيط قلعة بعلبك
أخبار لبنان
13:28
استقبالا لموسم السياحة...حملة نظافة في محيط قلعة بعلبك
0
أخبار دولية
04:00
العثور على أشلاء "يرجح أن تكون بشرية" في حطام الغواصة "تايتن"
أخبار دولية
04:00
العثور على أشلاء "يرجح أن تكون بشرية" في حطام الغواصة "تايتن"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:04
الخطيب: لا نمانع التسوية لخلاص المواطن والوطن
أخبار لبنان
06:04
الخطيب: لا نمانع التسوية لخلاص المواطن والوطن
0
أخبار لبنان
03:44
الحلبي للـLBCI: لا يمكن حرمان تلميذ من التعليم في حال لم يتمكن أهله من الدفع بالدولار
أخبار لبنان
03:44
الحلبي للـLBCI: لا يمكن حرمان تلميذ من التعليم في حال لم يتمكن أهله من الدفع بالدولار
0
أخبار لبنان
01:50
قبلان: لبنان رغم كل الكوارث هو أشد وأصلب من أن يبيع قراره السياسي وسيادته الوطنية
أخبار لبنان
01:50
قبلان: لبنان رغم كل الكوارث هو أشد وأصلب من أن يبيع قراره السياسي وسيادته الوطنية
0
أخبار لبنان
15:54
وزير الإعلام لـ"حوار المرحلة": فرنسا لم تتخلّ عن مبادرتها... وفرنجية "ليس مرشح طرف"
أخبار لبنان
15:54
وزير الإعلام لـ"حوار المرحلة": فرنسا لم تتخلّ عن مبادرتها... وفرنجية "ليس مرشح طرف"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
محاولة التمرد في روسيا انتهت... فماذا عن مصير مجموعة فاغنر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
محاولة التمرد في روسيا انتهت... فماذا عن مصير مجموعة فاغنر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
بعد كل موسم حج يتم تغيير كسوة او غطاء الكعبة المشرفة... كيف يتم تصنيعها من الذهب الخالص والحرير؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
بعد كل موسم حج يتم تغيير كسوة او غطاء الكعبة المشرفة... كيف يتم تصنيعها من الذهب الخالص والحرير؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منتخب لبنان لكرة القدم يؤكد صدارة مجموعته بفوز ثالث على التوالي في بطولة كأس اتحاد جنوب آسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منتخب لبنان لكرة القدم يؤكد صدارة مجموعته بفوز ثالث على التوالي في بطولة كأس اتحاد جنوب آسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
توتال أبلغت الشركات التي فازت بالعقود المتعلقة بحفر البئر في البلوك ٩
تقارير نشرة الاخبار
13:45
توتال أبلغت الشركات التي فازت بالعقود المتعلقة بحفر البئر في البلوك ٩
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بتنظيم من السفيرة الأميركية... نادين لبكي تعرض تجربتها أمام طلاب السينما والإخراج من مختلف الجامعات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بتنظيم من السفيرة الأميركية... نادين لبكي تعرض تجربتها أمام طلاب السينما والإخراج من مختلف الجامعات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
12:53
"نحن نحبك يا أوسكار"... إبن الـ10 سنوات رحل بطريقة مأساوية!
منوعات
12:53
"نحن نحبك يا أوسكار"... إبن الـ10 سنوات رحل بطريقة مأساوية!
2
منوعات
13:26
قتل 7 أطفال أنجبتهم ابنته منه... جريمة مأساوية كُشفت وهذه التفاصيل!
منوعات
13:26
قتل 7 أطفال أنجبتهم ابنته منه... جريمة مأساوية كُشفت وهذه التفاصيل!
3
أخبار دولية
16:37
قتيلان بينهما مسلح في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة في السعودية
أخبار دولية
16:37
قتيلان بينهما مسلح في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة في السعودية
4
فنّ
04:57
دينا عازار تحتفل بعيد ميلادها مع هيلدا خليفة... كيف أصبحت بعد 28 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان؟
فنّ
04:57
دينا عازار تحتفل بعيد ميلادها مع هيلدا خليفة... كيف أصبحت بعد 28 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان؟
5
منوعات
07:09
إصابات وكسور وكدمات... إبن الـ10 أشهر قُتل على يد والدته وزوجها؟!
منوعات
07:09
إصابات وكسور وكدمات... إبن الـ10 أشهر قُتل على يد والدته وزوجها؟!
6
منوعات
06:16
خنقوا إبن الـ14 عاماً ثم علّقوا حجراً في رجله وألقوا به في قناة مائية والسبب: توك توك؟!
منوعات
06:16
خنقوا إبن الـ14 عاماً ثم علّقوا حجراً في رجله وألقوا به في قناة مائية والسبب: توك توك؟!
7
اخبار البرامج
15:20
"توقف قلبي لدقيقتين وهذا ما رأيته"... مناهل روت ما حصل معها في دقائق وفاتها ولقاء مميز جمعها بالطفل خالد!
اخبار البرامج
15:20
"توقف قلبي لدقيقتين وهذا ما رأيته"... مناهل روت ما حصل معها في دقائق وفاتها ولقاء مميز جمعها بالطفل خالد!
8
أخبار لبنان
09:17
صندوق النقد: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء سياسي والدين العام قد يصل الى ما يقارب 550% بحلول 2027
أخبار لبنان
09:17
صندوق النقد: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء سياسي والدين العام قد يصل الى ما يقارب 550% بحلول 2027
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More