0min

في حدث نادر... طائرة تهبط بأمان من دون معدات هبوط أمامية! (صور)

في حدث نادر... طائرة تهبط بأمان من دون معدات هبوط أمامية!







ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين الطيارين أو المضيفات أو الـ96 راكبًا على متن الطائرة.



وكانت الطائرة قد غادرت من أتلانتا في وقت سابق يوم الأربعاء.

وفي بيان لـ "



وقالت دلتا: "ينصب تركيزنا الآن على رعاية عملائنا على هذه الرحلة، بما في ذلك إستعادة حقائبهم ورؤيتهم إلى وجهاتهم النهائية بأمان". هبطت طائرة من طراز دلتا بسلام من دون معدات الهبوط الأمامية، بعد حدوث مشكلة ميكانيكية، في مطار شارلوت دوغلاس الدولي في نورث كارولينا، في حدث نادر جداً، وفقًا لشركة دلتا للطيران.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين الطيارين أو المضيفات أو الـ96 راكبًا على متن الطائرة.وكانت الطائرة قد غادرت من أتلانتا في وقت سابق يوم الأربعاء.وفي بيان لـ " بي بي سي "، وصفت خطوط دلتا الجوية الحدث بأنه "نادر" لكنها قالت إن أطقم دلتا "تتدرب على نطاق واسع لإدارة العديد من السيناريوهات بأمان وأن الرحلة 1092 هبطت بسلام دون الإبلاغ عن إصابات".وقالت دلتا: "ينصب تركيزنا الآن على رعاية عملائنا على هذه الرحلة، بما في ذلك إستعادة حقائبهم ورؤيتهم إلى وجهاتهم النهائية بأمان".