علقت رجلها في ممر متحرك في المطار... سائحة تتعرض لحادث مروّع والنتيجة مأساوية! (صور)

علقت رجلها في ممر متحرك في المطار... سائحة تتعرض لحادث مروّع والنتيجة مأساوية!



علقت رجلها في ممر متحرك في المطار... سائحة تتعرض لحادث مروّع والنتيجة مأساوية!



تعرضت سائحة تايلاندية، بالغة من العمر 57 عامًا، لحادث مروع قد يفقدها ساقها بعد أن علقت في ممر متحرك في مطار بانكوك.



وفي التفاصيل، تعثرت السائحة في حقيبتها الوردية وعلقت في ممر متحرك، ما أدى إلى تمزيق عضلاتها وعظامها.



وسرعان ما ركض المارة المذعورين للضغط على مفتاح الطوارئ بينما استمرت الآلة في تمزيق جسدها.



وفي نهاية المطاف، إضطر فريق طبي هناك إلى قطع ساقها اليسرى من فوق الركبة، وفقًا لمسؤولي المطار. ثم نُقلت بعد ذلك إلى مستشفى بوميبول أدولياديج في العاصمة التايلاندية لتلقي العلاج.



وكشفت مصادر مطلعة أن السائحة التي لم تذكر اسمها قد تفقد ساقها بالكامل جراء الحادث.



وفي هذا السياق، أمرت سلطات المطار بفتح تحقيق لتحديد سبب الحادث.