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بعد أن قُتل ابنها على يد الشرطة الفرنسية... تصريح مؤثر للوالدة المفجوعة: أنا ألوم شخصا واحدا!

منوعات
2023-06-30 | 07:08
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بعد أن قُتل ابنها على يد الشرطة الفرنسية... تصريح مؤثر للوالدة المفجوعة: أنا ألوم شخصا واحدا!
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بعد أن قُتل ابنها على يد الشرطة الفرنسية... تصريح مؤثر للوالدة المفجوعة: أنا ألوم شخصا واحدا!

أعربت والدة الفتى الفرنسي نائل الذي أثار قتله برصاص شرطي أعمال شغب، الخميس عن اعتقادها أن الحادثة لها دوافع عنصرية.

وقالت منية لقناة "فرانس 5" في أول مقابلة إعلامية معها منذ إطلاق النار صباح الثلاثاء "أنا لا ألوم الشرطة، أنا ألوم شخصا واحدا: الشخص الذي قتل ابني".

وأضافت "لدي أصدقاء شرطيون. إنهم يدعمونني تماما... لا يتفقون مع ما حدث".

ووفق وكالة فرانس برس، اعتبرت منية أن الشرطي، البالغ 38 عاما، والذي وُجهت له تهمة القتل العمد، كان يمكن أن يلجأ إلى طرق أخرى للسيطرة على ابنها الذي كان يقود سيارة بلا رخصة.

قالت الأم العزباء باكية "لم يكن مضطرا لقتل ابني. رصاصة؟ من هذه المسافة من صدره؟ لا، لا".

واعتبرت أن الشرطي "رأى وجهاً عربياً، طفلاً صغيراً، وأراد أن يقتله".

وتساءلت الأم التي قالت إنها تعمل في القطاع الطبي، "حتّام سيستمر هذا؟ كم عدد الأطفال الآخرين الذين سيقتلون على هذا النحو؟ كم من الأمهات سيجدن أنفسهن في مكاني؟".

وقادت منية الخميس مسيرة في ضاحية نانتير غربي باريس حيث عاشت مع ابنها وانتهت بوقوع صدامات بين المتظاهرين والشرطة.

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