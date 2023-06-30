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تزامناً مع إشعال النيران في الشوارع الباريسية... الرئيس الفرنسي يرقص على أنغام إلتون جون! (فيديو)

منوعات
2023-06-30 | 09:44
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تزامناً مع إشعال النيران في الشوارع الباريسية... الرئيس الفرنسي يرقص على أنغام إلتون جون! (فيديو)
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تزامناً مع إشعال النيران في الشوارع الباريسية... الرئيس الفرنسي يرقص على أنغام إلتون جون! (فيديو)

شوهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يرقص ليل الخميس على أنغام أغاني النجم العالمي إلتون جون، بينما كان مثيرو الشغب يجوبون الشوارع لليلة الثالثة على التوالي نتيجة قتل الفتى الفرنسي في باريس.

ولقد تم رصد الرئيس ماكرون ليل أمس في "أكور أرينا" في باريس، وهو يشارك في حفل المغني البريطاني إلتون جون في جولته الوداعية، بينما تسبب المشاغبون في إحداث فوضى في العاصمة بعد إطلاق النار يوم الثلاثاء على نائل، الشاب الفرنسي-الجزائري البالغ من العمر 17 عاما.

كما ظهرت مجموعة من العصابات تنهب المتاجر الليلة الماضية، كما استهدفت متاجر "زارا" و"نايكي" بالإضافة إلى واجهة متاجر راقية بجوار متحف اللوفر وحديقة التويلري. وبالتالي، فقد تم تصوير أسراب من اللصوص وهم يركضون نحو المنافذ ويقومون بتحطيم النوافذ.

وبدورها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إن 249 ضابطا أصيبوا في أعمال الشغب الليلة الفائتة حيث دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ داخل حكومته في أعقاب ليلة العنف والاضطرابات.
 

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