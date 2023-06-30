واقعة غريبة... مُشجع برازيلي يترك ثروته الكاملة لنيمار! (صور)

بعد أن قُتل ابنها على يد الشرطة الفرنسية... تصريح مؤثر للوالدة المفجوعة: أنا ألوم شخصا واحدا!

بعد أن قُتل ابنها على يد الشرطة الفرنسية... تصريح مؤثر للوالدة المفجوعة: أنا ألوم شخصا واحدا!

بعد جهدٍ جهيد... نجم تيك توك يُساعد مشجع في الحصول على قميص موقّع من رونالدينيو (فيديو)