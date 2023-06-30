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واقعة غريبة... مُشجع برازيلي يترك ثروته الكاملة لنيمار! (صور)
منوعات
2023-06-30 | 10:32
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واقعة غريبة... مُشجع برازيلي يترك ثروته الكاملة لنيمار! (صور)
قام مشجع برازيلي مجهول بترك كلّ ما يملكه من أموال للاعب كرة القدم الشهير نيمار جونيور في واقعة غريبة.
ووفق موقع "
ديلي ميل
" البريطاني، قال المشجع إنه بالإضافة إلى حبّه للمنتخب البرازيلي وإرث كرة القدم في البرازيل، فقد تعامل من قبل مع نيمار، ما دفعه إلى تسميته رسميًا في وصيته.
كما أوضح الرجل المجهول الهوية أن "لا أريد أن تأخذ الحكومة أو الأقارب الذين لا أتوافق معهم ميراثي."
وأشار اللاعب، البالغ من العمر 30 عاما، إلى أنه حاول منح ممتلكاته للاعب البرازيلي من قبل، لكن الوصية كانت الطريقة القانونية الوحيدة للقيام. وقد تم توقيع الوثيقة من قبل كاتب عدل في بورتو أليغري.
والجدير بالذكر أن النجم نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، هو واحد من الرياضيين الأعلى أجراً في العالم، حيث تقدر ثروته بنحو 85 مليون دولار لعام 2023، وفقاً لمجلة فوربس.
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مشجع برازيلي
مجهول
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وراثة
لاعب كرة القدم
نيمار جونيور
إرث
البرازيل.
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