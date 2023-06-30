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LBCI

بعد مرافقة المؤسسة لـ38 سنة... الـLBCI تكرم المصور سعيد بيتموني وتمنحه درعًا تقديرية

منوعات
2023-06-30 | 14:55
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بعد مرافقة المؤسسة لـ38 سنة... الـLBCI تكرم المصور سعيد بيتموني وتمنحه درعًا تقديرية
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بعد مرافقة المؤسسة لـ38 سنة... الـLBCI تكرم المصور سعيد بيتموني وتمنحه درعًا تقديرية

بعد مرافقة المؤسسة لـ38 سنة... الـLBCI تكرم المصور سعيد بيتموني وتمنحه درعًا تقديرية

كرمت المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال LBCI أحد أقدم مصوري قسم الأخبار الزميل سعيد بيتموني لبلوغه سن التقاعد، وذلك في إحتفال أقيم في قسم الأخبار شارك فيه جوي بيار الضاهر وعدد من مديري الأقسام وجمع من الزملاء.

سعيد بيتموني رافق المحطة منذ إنطلاقتها في ٢٣ آب ١٩٨٥ وكان مصورًا في قسم الأخبار في عز الحرب والمعارك حيث اختطف مرات عدة على الحواجز الفاصلة بين البيروتين آنذاك وعرض نفسه للخطر وكان همه دومًا تغطية الأحداث التي كان أغلبها أحداثًا عسكرية وأمنية ونقل الصورة كما هي.

٣٨ سنة أمضاها سعيد بيتموني في الـLBCI كان خلالها مصورًا في القصر الجمهوري وغطى المعارك والحروب في لبنان والخارج، وكذلك رافق عددًا من المسؤولين في رحلاتهم الخارجية.

إلتفاتة تكريمية للزميل سعيد من الإدارة عبر منحه درعًا تقديرية، وتحية من الزملاء الذين رافقوه، وتنويه بتفانيه في عمله الذي أتقنه بحرفية.


  

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