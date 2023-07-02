التمييز ضد النساء.. دعوى قضائية جديدة تلاحق شركة "ديزني"!

تواجه شركة "والت ديزني" اتهامات بدفع أجور منخفضة بشكل منهجي للنساء في كاليفورنيا في دعوى قضائية تزعم أن الموظفات في الشركة حصلن على 150 مليون دولار أقل من نظرائهن الرجال على مدى 8 سنوات.وتسعى السيّدة التي رفعت الدعوى يوم الجمعة في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا، إلى إقناع القاضي بتحويل دعوى مدنية عمرها 4 سنوات الى محاكمة جماعية، تغطي حوالي 12500 موظفة حالية أو سابقة بدوام كامل في ديزني وشغلت مناصب دون مستوى نائب الرئيس.ووجد تحليل بيانات الموارد البشرية لشركة ديزني في الفترة من نيسان 2015 حتى كانون أول 2022، أجراه ديفيد نيومارك الأستاذ بجامعة كاليفورنيا والخبير الاقتصاد العمالي، أن موظفات ديزني حصلن على رواتب أقل بنسبة 2 في المئة تقريبًا من نظرائهن الرجال.وبدورها، قالت رئيسة قسم قانون العمل في ديزني شاونا سوانسون: "تأكيدات المدعين حول فجوة الأجور المزعومة بين النساء والرجال خاطئة، وسوف نظهر ذلك من خلال التقاضي".وكانت لاروندا راسموسين قد رفعت الدعوى الأصلية في عام 2019، بعد أن علمت أن 6 رجال يحملون نفس المسمى الوظيفي يكسبون أكثر بكثير، بما في ذلك موظف حديث مع خبرة أقل بعدة سنوات، والذي حصل على 20 ألف دولار أكثر منها، وفقًا للشكوى. وانضمت 9 موظفات حاليات أو سابقات في ديزني إلى الدعوى.وقالت لوري أندروس، المحامية الرئيسية للمدعيات: "العديد من المدعيات يحببن ماركة ديزني التجارية، ويردن فقط أن يتقاضين رواتبهن بشكل عادل".الجدير بالذكر أن انخفاض الأجور للنساء في كاليفورنيا من شأنه أن يخرق قانون المساواة في الأجور بالولاية وقانون التوظيف والإسكان العادل.