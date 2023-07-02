قناة CBC تحيل الإعلامية رضوى الشربيني الى التحقيق... هل أهانت الرجال؟

قناة CBC تحيل الإعلامية رضوى الشربيني الى التحقيق... هل أهانت الرجال؟



أعلنت إدارة قنوات CBC عن إحالة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني الى التحقيق على خلفية منشور لها على صفحتها الخاصة على فيسبوك.

وكتبت الإدارة في منشور على فيسبوك: " تعلن إدارة قنوات CBC عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات".

وكانت الشربيني قد أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور، إدّعى البعض أنه مهينًا للرجال، قالت فيه: "مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".