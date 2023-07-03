مذيعة تفقد النطق فجأة وتؤكد: السبب هو الحزن! (فيديو)

انتشرت في الساعات الأخيرة الفائتة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قصة المذيعة المصرية أميمة البدري، حيث ظهرت في مقطع فيديو على صفحتها في فيسبوك غير قادرة على النطق بشكل جيد.

وكتبت البدري أنها فقدت النطق بسبب الحزن والكثير من الضغوط النفسية، وطلبت من المتابعين الدعاء لها.

وأوضحت أن فحوصات المستشفى كشفت عدم وجود جلطة، إلا أن ما حدث جاء نتيجة صدمة نفسية، لافتة إلى أنها ستخضع لعلاج بالجلسات الكهربائية في الفترة المقبلة.

بدوره، أشار الطبيب وليد هندي إلى أن الحزن قد يكون السبب وراء ذلك.

وأوضح أن هذه الحالة تسمى "بحة الصوت النفسي" أو "فقدان الصوت النفسي"، مشيراً إلى أن السلوك الصوتي عند الإنسان يتغير بتغير الحالة النفسية عنده.