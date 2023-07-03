بعد أن أخبروهم أن جدتهم توفيت في فراشها... الحقيقة الصادمة انكشفت: اختنقت في دار الرعاية حتى الموت!

تم شطب ممرض في دار رعاية بعد أن كذب على أسرة بأن جدتهم ماتت أثناء نومها – في حين أنها كانت قد اختنقت حتى الموت خلال تناولها شطيرة.

وقضت هيئة محلفين للتحقيق بوجود تقصير كبير بحق السيدة جوان جورج البالغة من العمر 73 عامًا من قبل دار الرعايةالذي كانت تمكث فيه في الفترة التي سبقت وفاتها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

والآن تم إخبار جلسة استماع لمجلس التمريض والقبالة (NMC) كيف كذب الممرض نيل رايت على عائلة السيدة جورج بشأن كيفية وفاتها.

وكان الممرض قد قال لماندي جورج زوجة ابن السيدة المسنة إن الأخيرة تناولت عشاءها الساعة 10.15 مساءً وتم وضعها في الفراش حيث عثر عليها لاحقًا ميتة.

ولكن في اليوم التالي ، قال مقدم رعاية آخر للسيدة جورج أن تطرح أسئلة "حيث لم يتم إخبارهم بالحقيقة بشأن ما حدث".

وكشفت الوثائق في وقت لاحق أن السيدة جورج ، كانت مصابة بالخرف ، وبدأت بالاختناق بسبب شطيرة في منزل الرعاية أبي كورت كير هوم ، في بورن ، لينكولنشاير ، بينما كانت تطعمها مساعد رعاية.

وتم إدخال السيدة جورج ، التي لديها أربعة أحفاد ، إلى المنزل قبل 13 شهرًا من وفاتها في أيلول 2016. وقد سمع تحقيق في لينكولن في عام 2019 أن خطة الرعاية لا تعكس زيادة خطر تعرضها للاختناق.

واعترفت مساعدة الرعاية التي كانت تطعم السيدة جورج شطيرة أنها لم تكن قادرة على مساعدتها لأنها اختنقت وذلك بسبب عدم تلقيها تدريبًا محددًا حول الإسعافات الأولية.