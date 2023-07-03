"الأب البطل" في مواجهة النار... خسر شريكته وطفليه وهذا هو وضعه!

"الأب البطل" في مواجهة النار... خسر شريكته وطفليه وهذا هو وضعه!







وفي التفاصيل، توفيت جيما جيرميني 31 عامًا ، وابنها أوليفر بيدين أربعة أعوام ، وابنتها ليلي بيدين ثمانية أعوام، بعد حريق في منزل العائلة المكون من طابقين في كامبريدج يوم الجمعة، وفق ما نقل موقع



ويُعتقد أن رجلًا، لم يتم تحديد اسمه، في الثلاثينيات من عمره، هرب من المبنى المحترق ولا يزال في حالة حرجة في المستشفى، هو سكوت بيدين، شريك السيدة جيرميني، وهو والد الطفلين.

وأشاد الجيران بالعائلة ، حيث قال أحد السكان ، يُدعى ديبي ، "لقد أحببت جيما أطفالها، لقد كانت أمًا مخلصة ولديها قلب من الذهب".



وأضاف: "سمعنا أن شريكها سكوت حاول إنقاذهم جميعًا عندما اندلع الحريق في منتصف الليل. لقد كان بطلاً، لكنه لم يستطع إنقاذهم." يحارب "أب بطل" من أجل حياته في المستشفى بعد محاولته إنقاذ طفليه ووالدتهما الذين قتلوا في حريق داخل منزل.وفي التفاصيل، توفيت جيما جيرميني 31 عامًا ، وابنها أوليفر بيدين أربعة أعوام ، وابنتها ليلي بيدين ثمانية أعوام، بعد حريق في منزل العائلة المكون من طابقين في كامبريدج يوم الجمعة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل ويُعتقد أن رجلًا، لم يتم تحديد اسمه، في الثلاثينيات من عمره، هرب من المبنى المحترق ولا يزال في حالة حرجة في المستشفى، هو سكوت بيدين، شريك السيدة جيرميني، وهو والد الطفلين.وأشاد الجيران بالعائلة ، حيث قال أحد السكان ، يُدعى ديبي ، "لقد أحببت جيما أطفالها، لقد كانت أمًا مخلصة ولديها قلب من الذهب".وأضاف: "سمعنا أن شريكها سكوت حاول إنقاذهم جميعًا عندما اندلع الحريق في منتصف الليل. لقد كان بطلاً، لكنه لم يستطع إنقاذهم."

وتوفيت جيرميني في مكان الحادث ، بينما توفي طفلاها الصغيرين في وقت لاحق في المستشفى.



ويعتقد أيضا أن كلبيهما قد لقيا حتفهما في الحريق.