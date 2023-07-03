الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الأب البطل" في مواجهة النار... خسر شريكته وطفليه وهذا هو وضعه!

منوعات
2023-07-03 | 05:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الأب البطل&quot; في مواجهة النار... خسر شريكته وطفليه وهذا هو وضعه!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
"الأب البطل" في مواجهة النار... خسر شريكته وطفليه وهذا هو وضعه!

"الأب البطل" في مواجهة النار... خسر شريكته وطفليه وهذا هو وضعه!

يحارب "أب بطل" من أجل حياته في المستشفى بعد محاولته إنقاذ طفليه ووالدتهما الذين قتلوا في حريق داخل منزل.

وفي التفاصيل، توفيت جيما جيرميني 31 عامًا ، وابنها أوليفر بيدين أربعة أعوام ، وابنتها ليلي بيدين ثمانية أعوام، بعد حريق في منزل العائلة المكون من طابقين في كامبريدج يوم الجمعة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويُعتقد أن رجلًا، لم يتم تحديد اسمه، في الثلاثينيات من عمره، هرب من المبنى المحترق ولا يزال في حالة حرجة في المستشفى، هو سكوت بيدين، شريك السيدة جيرميني، وهو والد الطفلين.
وأشاد الجيران بالعائلة ، حيث قال أحد السكان ، يُدعى ديبي ، "لقد أحببت جيما أطفالها، لقد كانت أمًا مخلصة ولديها قلب من الذهب".

وأضاف: "سمعنا أن شريكها سكوت حاول إنقاذهم جميعًا عندما اندلع الحريق في منتصف الليل. لقد كان بطلاً، لكنه لم يستطع إنقاذهم."
 
وتوفيت جيرميني في مكان الحادث ، بينما توفي طفلاها الصغيرين في وقت لاحق في المستشفى.

ويعتقد أيضا أن كلبيهما قد لقيا حتفهما في الحريق.
 

آخر الأخبار

منوعات

البطل"

مواجهة

النار...

شريكته

وطفليه

وضعه!

LBCI التالي
جدّة الشاب نائل تدعو لوقف أعمال الشغب في فرنسا: توقفوا لا تكسّروا!
بعد أن أخبروهم أن جدتهم توفيت في فراشها... الحقيقة الصادمة انكشفت: اختنقت في دار الرعاية حتى الموت!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:35

نقولا شماس لـ"الأحد مع ماريو": من الأخطاء الكبرى التي ارتُكبت التخلّف عن سداد اليوروبوند ثم الدعم وثم القبول بتسديد القروض الدولارية بالليرة اللبنانية وهذا ادّى الى خسارة ٢٩ مليار

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-06-29

"قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً منا"... الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذر: إنها مخاطرة حقيقية!

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-29

الأب يوسف نصر للـ LBCI : يجب الانطلاق من الفكر حول "امكانية الاهالي" لا الفكر "المناطقي" ويجب اعداد موازنات واضحة ان بالليرة اللبنانية وان بالدولار وعرضها على روابط المعلمين ولجان الاهل بكل شفافية

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-29

الأب يوسف نصر للـ LBCI عن دولرة الاقساط: امر الواقع يفرض اللجوء الى حلول ليست مقنعة او قانونية للحفاظ على مؤسساتنا التربوية "باللتي هي أحسن" ريثما تصدر تشريعات لضبط واعادة التوازن الى قلب المدرسة الخاصة ونحن في مرحلة استثنائية وانتقالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:29

"أرادت أن تحضنني ثم تؤذيني"... قصة مرعبة لطالبة تحولت إلى مهووسة بأستاذها: هددته بالقتل!

LBCI
منوعات
05:25

برقصة وقبلة... هكذا تزوج رئيس بلدية في المكسيك وأنثى تمساح! (فيديو)

LBCI
منوعات
05:11

جدّة الشاب نائل تدعو لوقف أعمال الشغب في فرنسا: توقفوا لا تكسّروا!

LBCI
منوعات
04:06

بعد أن أخبروهم أن جدتهم توفيت في فراشها... الحقيقة الصادمة انكشفت: اختنقت في دار الرعاية حتى الموت!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-07-01

زواج نجم "أراب آيدول" يعقوب شاهين.. وديانا كرزون تنشر صورة العروس

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-24

وزارة الزراعة حول حريق منطقة تلة السن في عكار العتيقة: نعمل بكامل إمكاناتنا لتأمين الحماية للثروة الحرجية

LBCI
امن وقضاء
12:07

قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء

LBCI
أخبار لبنان
03:55

بلال عبدالله للـLBCI: المطلوب حوار مفتوح غير مشروط

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:56

المكاري: الاعلام يلعب دورا مركزيا ومحوريا في الدعوة الى التلاقي والحوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:51

بشري تودّع هيثم ومالك طوق وسط إقفال وحداد عام

LBCI
أخبار لبنان
05:52

اجتماع بين الوفد اللبناني وhenning speck

LBCI
رياضة
13:36

ماذا في نتائج سباق النمسا في المرحلة التاسعة من بطولة العالم بالفورمولا وان؟

LBCI
أخبار دولية
13:33

"أعالي البحار"… مناطق لا يملكها أحد.. مليئة بالكنوز والثروات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بشري الغارقة في الحزن على ضحيتيها تستعجل التحقيقات... ودعوات للتهدئة ونبذ الفتنة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

فيلم ينقل صورة لبنان عبر تقنية الواقع الإفتراضي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

العالم إحتفل الأسبوع المنصرم بعيد الموسيقى... وهكذا كان المشهد في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:07

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
05:19

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر حزيران

LBCI
أخبار لبنان
12:33

اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني

LBCI
خبر عاجل
16:15

اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً

LBCI
امن وقضاء
12:07

قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!

LBCI
أخبار لبنان
09:33

تغريدة للسفير السعودي... ماذا جاء فيها؟

LBCI
خبر عاجل
14:00

تابعوا في هذه الأثناء انطلاق المباراة التي تجمع فرنسا وإسبانيا في نهائي بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ19 عاما عبر شاشة الـLB2

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More