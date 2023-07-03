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"أرادت أن تحضنني ثم تؤذيني"... قصة مرعبة لطالبة تحولت إلى مهووسة بأستاذها: هددته بالقتل!

منوعات
2023-07-03 | 06:29
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&quot;أرادت أن تحضنني ثم تؤذيني&quot;... قصة مرعبة لطالبة تحولت إلى مهووسة بأستاذها: هددته بالقتل!
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"أرادت أن تحضنني ثم تؤذيني"... قصة مرعبة لطالبة تحولت إلى مهووسة بأستاذها: هددته بالقتل!

"أرادت أن تحضنني ثم تؤذيني"... قصة مرعبة لطالبة تحولت إلى مهووسة بأستاذها: هددته بالقتل!

روى السيد بوب كوثري، أستاذ القيادة، هذه القصة المرعبة التي حصلت معه، لموقع "الدايلي ميل" البريطاني:

"في وقت متأخر من إحدى الأمسيات من الأسبوع الفائت، ظهرت مكالمة من رقم لم أتعرف عليه على هاتفي. لثانية ، توتر جسدي بالكامل ، وتدفقت مشاعر الرعب المألوفة إلى رأسي، وتهامس صوت في رأسي ، "كن حذرًا".

 

بصفتي مدرب قيادة، فإن الرد على المكالمات في الساعات الخارجة عن دوام العمل من الغرباء الراغبين في حجز دروس تعلم القيادة هو جزء من وظيفتي. ومع ذلك، حتى الآن، بعد ست سنوات، يعيدني صوت نغمة الرنين الخاصة بي في الساعة 11 مساءً إلى وقت لم تكن فيه هذه المكالمات استفسارات بريئة بل مظهر من مظاهر هوس امرأة واحدة جعلني أشعر بالخوف على حياتي.

 

"وكانت دونا هارتلي عميلة تبلغ من العمر 28 عامًا، وتحولت اللامبالاة الهادئة التي كانت تظهرها خلف عجلة القيادة فجأة إلى الافتتان عندما، بعد اجتياز اختبارها، حاصرتني بالمكالمات والرسائل، وكلماتها تتناوب بين الهوس والانتقام ، وتزداد حدتها مع كل مرور أسبوع."

"أرادت أن تحضنني ، ثم تؤذيني ، وهددت بإيذاء نفسها إذا لم ألتزم بمطالبها. حاولت أن تصادقني على Facebook ، وكتبت رسائل ، وتوجهت إلى منزلي في Thornton Cleveleys في لانكشاير ، عشرات المرات."

 

"لم يُحدث حظر رقمها أي فرق - لقد اشترت ببساطة بطاقة SIM أخرى برقم مختلف - ولأسابيع ، أصرت الشرطة على أنه لا يوجد شيء يمكنهم القيام به. فقط بعد أن وصلت إلى منزلي في منتصف الليل، وهددت بالانتحار ما لم أفتح الباب، تم القبض عليها بتهمة المطاردة."

 

ومع ذلك ، فإن إدانتها في محكمة الصلح في بلاكبول في آب 2017 ، والتي حُكم عليها بالسجن لمدة 18 شهرًا مع وقف التنفيذ، لم توقف قلقي ولم تمنع دونا من تكرار جرمها.

 

وفي آب التالي ، صدر بحقها حكم ثان بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة التهديد بقتلي، ولا تزال التداعيات النفسية لمحنتي معي حتى يومنا هذا.

 

لذا يمكنني أن أفهم كيف شعر لاعبو كرة القدم ميسون ماونت ، 24 عامًا ، وبن تشيلويل ، 26 عامًا ، وبيلي جيلمور ، 22 عامًا ، عندما تم استهدافهم من قبل عارضة الأزياء والمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي أورلا سلون ، التي تم إعفاؤها الشهر الفائت من السجن وحُكم عليها بـ 12- مع وقف التنفيذ لمدة أسبوع للمطاردة.

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