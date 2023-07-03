الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيع أغلى بقرة في العالم بسعر يفوق المليون دولار... وهذه أبرز مواصفاتها! (صورة)

منوعات
2023-07-03 | 09:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيع أغلى بقرة في العالم بسعر يفوق المليون دولار... وهذه أبرز مواصفاتها! (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بيع أغلى بقرة في العالم بسعر يفوق المليون دولار... وهذه أبرز مواصفاتها! (صورة)

بيعت أغلى بقرة في العالم في مزادٍ علني أٌقيم في البرازيل مقابل 4.3 مليون دولار، وذلك بعدما تم الاحتفاظ بها لمدة 4 أعوام.

ووفق موقع "Newsweek"، تنتمي البقرة المشهورة بلونها الأبيض وبشرتها المترهلة، إلى سلالة "نيلور" وسُميت تيمناً بمنطقة "نيلور" الهندية في ولاية أندرا براديش.

وتُعتبر سلالة نيلور من أهم سلالات البقر في البرازيل، حيث إنها قادرة على النمو حتى مع وجود أنواع من الأعلاف الرديئة، كما أنها تتكاثر بسهولة، بحسب المعلومات.

وتتمتع السلالة أيضًا بالقدرة على مقاومة عدد من الالتهابات الطفيلية بفضل جلدها السميك، ما يجعل من الصعب على الحشرات اختراقها. كما أن لديها القدرة على تحمل البيئات الحارة بفضل مضاعفة عدد الغدد العرقية التي تزداد بنسبة 30 في المئة مقارنة بتلك الموجودة في معظم سلالات الأبقار الأوروبية.

ومن المتوقع أن يغزو هذا السعر المرتفع سوق الثروة الحيوانية الدولي، بطريقة تسلط الضوء على قيمة السلالة وتعزز سمعتها في جميع أنحاء العالم.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

بيع

بقرة

مزاد

البرازيل

4.3 مليون دولار

سلالة نيلور

نيلور

الهند

ولاية أندرا براديش.

LBCI التالي
مذيعة تفقد النطق فجأة وتؤكد: السبب هو الحزن! (فيديو)
قناة CBC تحيل الإعلامية رضوى الشربيني الى التحقيق... هل أهانت الرجال؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-06-22

الرسالة الأخيرة من أحد ركاب تايتانيك مطروحة للبيع بمزاد في الأوروغواي

LBCI
منوعات
2023-05-24

مقابل 161 مليون دولار... بيع مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك بالمزاد!

LBCI
منوعات
2023-05-24

مقابل مبلغ خيالي... بيع ساعة لآخر امبراطور صيني في مزاد

LBCI
منوعات
2023-05-20

بيع منحوتة "العنكبوت" لقاء 32.5 مليون دولار في مزاد للفرنسية لويز بورجوا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:40

بعد نزاع دبلوماسي بين البلدين... فيل تايلاندي يغادر سريلانكا إلى بلده الأصلي!

LBCI
منوعات
09:27

لحظات مرعبة ... أحد الرّكاب يحاول فتح باب الطائرة أثناء الإقلاع! (صور)

LBCI
منوعات
06:29

"أرادت أن تحضنني ثم تؤذيني"... قصة مرعبة لطالبة تحولت إلى مهووسة بأستاذها: هددته بالقتل!

LBCI
منوعات
05:25

برقصة وقبلة... هكذا تزوج رئيس بلدية في المكسيك وأنثى تمساح! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-06-26

"إبتلعه" محرك الطائرة... مقتل عامل بطريقة مروعة!

LBCI
أخبار دولية
2023-06-01

مجموعة كوديلكو العملاقة للنحاس تغلق مصهرا في تشيلي للحد من التلوث

LBCI
أخبار دولية
13:08

حدة الصدامات في الشارع الفرنسي خفتت.. لكن أسبابها تبقى قائمة

LBCI
أخبار دولية
05:57

السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

أكبر عملية للجيشِ الإسرائيلي في الضفة الغربية

LBCI
أخبار لبنان
07:03

"الشؤون الإجتماعية" أطلقت الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:58

وفدٌ نيابي برلماني يمثل المعارضة في برلين... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
06:56

المكاري: الاعلام يلعب دورا مركزيا ومحوريا في الدعوة الى التلاقي والحوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:51

بشري تودّع هيثم ومالك طوق وسط إقفال وحداد عام

LBCI
أخبار لبنان
06:32

ميقاتي عقد اجتماعا خصص لمطار رفيق الحريري الدولي

LBCI
أخبار لبنان
05:52

اجتماع بين الوفد اللبناني وhenning speck

LBCI
رياضة
13:36

ماذا في نتائج سباق النمسا في المرحلة التاسعة من بطولة العالم بالفورمولا وان؟

LBCI
أخبار دولية
13:33

"أعالي البحار"… مناطق لا يملكها أحد.. مليئة بالكنوز والثروات!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:07

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
05:19

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر حزيران

LBCI
أخبار لبنان
12:33

اليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني

LBCI
خبر عاجل
16:15

اسبانيا تسقط فرنسا في الوقت الاضافي من المباراة النهائية بنتيجة ٧٣-٦٩و تحرز لقب بطولة العالم لكرة السلة لما دون الـ١٩ عاماً

LBCI
فنّ
04:40

بعد بكاء طفل مسلسل "الثمن" بسبب سؤاله عن غياب والدته.. غضب كبير على مواقع التواصل!

LBCI
أمن وقضاء
07:13

يروون أراضيهم بمياهٍ مسروقة... ويحرمونها للمواطنين

LBCI
امن وقضاء
12:07

قيادة الجيش تدعو اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات عقب مقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بشري والضنية تتصارعان على قسطل مياه... والنتيجة: شلال الضحايا لم يتوقف منذ سنين!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More