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بيع أغلى بقرة في العالم بسعر يفوق المليون دولار... وهذه أبرز مواصفاتها! (صورة)
منوعات
2023-07-03 | 09:23
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بيع أغلى بقرة في العالم بسعر يفوق المليون دولار... وهذه أبرز مواصفاتها! (صورة)
بيعت أغلى بقرة في العالم في مزادٍ علني أٌقيم في البرازيل مقابل 4.3 مليون دولار، وذلك بعدما تم الاحتفاظ بها لمدة 4 أعوام.
ووفق موقع "Newsweek"، تنتمي البقرة المشهورة بلونها الأبيض وبشرتها المترهلة، إلى سلالة "نيلور" وسُميت تيمناً بمنطقة "نيلور" الهندية في ولاية أندرا براديش.
وتُعتبر سلالة نيلور من أهم سلالات البقر في البرازيل، حيث إنها قادرة على النمو حتى مع وجود أنواع من الأعلاف الرديئة، كما أنها تتكاثر بسهولة، بحسب المعلومات.
وتتمتع السلالة أيضًا بالقدرة على مقاومة عدد من الالتهابات الطفيلية بفضل جلدها السميك، ما يجعل من الصعب على الحشرات اختراقها. كما أن لديها القدرة على تحمل البيئات الحارة بفضل مضاعفة عدد الغدد العرقية التي تزداد بنسبة 30 في المئة مقارنة بتلك الموجودة في معظم سلالات الأبقار الأوروبية.
ومن المتوقع أن يغزو هذا السعر المرتفع سوق الثروة الحيوانية الدولي، بطريقة تسلط الضوء على قيمة السلالة وتعزز سمعتها في جميع أنحاء العالم.
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