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لحظات مرعبة ... أحد الرّكاب يحاول فتح باب الطائرة أثناء الإقلاع! (صور)

منوعات
2023-07-03 | 09:27
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لحظات مرعبة ... أحد الرّكاب يحاول فتح باب الطائرة أثناء الإقلاع! (صور)
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لحظات مرعبة ... أحد الرّكاب يحاول فتح باب الطائرة أثناء الإقلاع! (صور)

لحظات مرعبة ... أحد الرّكاب يحاول فتح باب الطائرة أثناء الإقلاع!

حاول أحد الرّكاب، على متن طائرة تابعة لشركة "راين إير"، أن يفتح باب الطائرة أثناء إقلاعها.

ووفقًا لـصحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد تم إعتقال الرجل، الذي ورد أنه ملاكم بريطاني يبلغ من العمر 27 عامًا، بعد أن أثار الذعر في الرحلة المزدحمة من زادار في كرواتيا إلى بريطانيا ليلة الجمعة.

وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي، الرجل وهو ينهض فجأة من مقعده ويصرخ قبل أن يندفع الى باب الطائرة ويطلب من الموظفين فتحه.

وسرعان ما قفز اثنان من الركاب "الأبطال" من مقاعدهم لكبح الرجل وطرحاه أرضًا.

وبدورها، قالت الامرأة التي صورت الحادث المروع إن "معظم الركاب على متن الطائرة كانوا عائدين من مهرجان Hideout في كرواتيا في نهاية الشهر الماضي".

وزعمت أن الملاكم كان ثملاً وتحت تأثير المخدرات.

وقالت إدارة شرطة زادار انه "تم القبض على الملاكم البريطاني على مدرج المطار وفتح تحقيق في الحادث". 

ويواجه الملاكم البريطاني تهم الإخلال بالنظام العام.
 
Footage shows the Brit yelling before storming towards the front of the plane
 
He shoved past a member of the crew before he was tackled to the ground

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