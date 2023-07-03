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سياح يرصدون الملياردير جيف بيزوس في عرض البحر مع خطيبته... وفيديو يوثق ضخامة اليخت!

منوعات
2023-07-03 | 11:15
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سياح يرصدون الملياردير جيف بيزوس في عرض البحر مع خطيبته... وفيديو يوثق ضخامة اليخت!
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سياح يرصدون الملياردير جيف بيزوس في عرض البحر مع خطيبته... وفيديو يوثق ضخامة اليخت!

شوهد مؤسس أمازون جيف بيزوس وهو يلوح لمجموعة من السياح من على ظهر يخته الفاخر، الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار، أثناء قضائه الوقت مع خطيبته لورين سانشيز ومجموعة من النساء قبالة سواحل إيطاليا.

وكان الملياردير، 59 عاما، يستمتع برحلته في أوروبا على يخته الضخم Koru، أي "بدايات جديدة'' في الماوري وهي لغة سكان نيوزيلندا الأصليين، منذ منتصف شهر أيار مع خطيبته، حيث توقف في عدد من المدن السياحية في إسبانيا، فرنسا وايطاليا.

وفي لقطات حصرية نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني، يمكن سماع مجموعة من السياح على متن قارب وهم يصرخون بصوتٍ عالٍ نحو الملياردير الشهير، الّذي ظهر واقفاً على سطح اليخت مرتديًا قميصًا أسود وبنطلونًا باللون "الكريمي".

وتم رصد اليخت الفاخر، الذي يبلغ طوله 127 مترا، وهو يحمل حاليًا الرقم القياسي لكونه أطول يخت فاخر في العالم، قبالة سواحل سردينيا في 23 حزيران.
 

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