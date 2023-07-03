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اختفى عندما كان مراهقًا... العثور على إبن الـ25 عامًا على قيد الحياة بعد اختفائه لأكثر من 8 سنوات!

اختفى عندما كان مراهقًا... العثور على إبن الـ25 عامًا على قيد الحياة بعد اختفائه لأكثر من 8 سنوات!







وفي التفاصيل، اختفى فارياس من تكساس عندما كان مراهقًا، في 6 آذار 2015، ولكن تم العثور عليه يوم السبت، وفقًا لمركز تكساس للمفقودين.



وقال المركز في تغريدة على تويتر: "بعد 8 سنوات، وهو بوضع مستقر".



ونقل فارياس إلى المستشفى بعد أن عثر عليه فاقدًا للوعي خارج الكنيسة، مع جروح وكدمات في جسده، وفقًا لوالدته التي اعتقدت أنه تعرض لسوء المعاملة.



الجدير بالذكر أن فارياس كان ينزه كلابه عندما اختفى في آذار 2015. وليس من الواضح السبب الرئيسي لاختفائه.

مصدر بعد اختفائه لأكثر من 8 سنوات، تم العثور على الشاب رودولف فارياس، البالغ من العمر الآن 25 عامًا، على قيد الحياة.وفي التفاصيل، اختفى فارياس من تكساس عندما كان مراهقًا، في 6 آذار 2015، ولكن تم العثور عليه يوم السبت، وفقًا لمركز تكساس للمفقودين.وقال المركز في تغريدة على تويتر: "بعد 8 سنوات، وهو بوضع مستقر".ونقل فارياس إلى المستشفى بعد أن عثر عليه فاقدًا للوعي خارج الكنيسة، مع جروح وكدمات في جسده، وفقًا لوالدته التي اعتقدت أنه تعرض لسوء المعاملة.الجدير بالذكر أن فارياس كان ينزه كلابه عندما اختفى في آذار 2015. وليس من الواضح السبب الرئيسي لاختفائه.