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قتل زوجته وخنق طفليه بالحبل... الحكم بالسجن مدى الحياة على الأب المجرم!

منوعات
2023-07-04 | 04:39
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قتل زوجته وخنق طفليه بالحبل... الحكم بالسجن مدى الحياة على الأب المجرم!
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قتل زوجته وخنق طفليه بالحبل... الحكم بالسجن مدى الحياة على الأب المجرم!

قتل زوجته وخنق طفليه بالحبل... الحكم بالسجن مدى الحياة على الأب المجرم!

حكم بالسجن المؤبد على الأب الذي قضى على حياة زوجته وطفليه، وفقًا للقاضي بيبرال من محكمة نورثهامبتون كراون في الهند.

وفي التفاصيل، اعترف ساجو شيلافاليل بجريمة القتل التي ارتكبها في شهر نيسان. 

وكان قد تم العثور على زوجة القاتل، الممرضة أنجو أسوك وولديهما جيفا وجانفي مصابين بجروح قاتلة في منزلهم.

وبدوره، قال شيلافاليل، وهو في الأصل من ولاية كيرالا الهندية، إنه اعتقد أن زوجته كانت على علاقة غرامية مع رجلٍ آخر، مدعيًا أنه فقد السيطرة على نفسه لأنه كان ثملاً فقتلها.

وأكمل شيلافاليل أنه "استخدم الحبل لخنق طفليه في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي".

وقالت شرطة نورثهامبتونشاير إن فحوص التشريح وجدت أن الضحايا الثلاثة ماتوا اختناقًا.

وقال القاضي بيبرال: "لا يمكن التأكد مما إذا كان الطفلان من الشهود العيان للجريمة، لكن من الواضح أنهما سمعا بما يجري وعرفا أن الأم تعرضت للأذى بواسطته."
 
Anju Asok pictured with her children, Jeeva Saju and Janvi Saju
 
 

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