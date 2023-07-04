بعد أن خسرت إبنها البالغ من العمر 5 أشهر... نهاية مأساوية للوالدة المفجوعة!

أُصيبت أم "مفجوعة" بسكتة قلبية وتوفيت بعد 14 ساعة فقط من وفاة طفلها فجأة خلال النوم، حسب ما ورد في تحقيق.

وهرعت خدمات الطوارئ إلى منزل Viktorija Mardosiene في نيوكاسل-أندر-لايم ، ستافوردشاير ، في الساعات الأولى من يوم 9 آب من العام الفائت بعد تلقي تقارير تفيد بأن ابنها كيفين ديجيتاس البالغ من العمر خمسة أشهر لم يكن يتنفس وشعر بالبرد، وفق ما نقل موثع دايلي ميل.

كافحت طواقم الإسعاف لإنقاذه ونقلته إلى مستشفى رويال ستوك الجامعي ، لكن تم إعلان وفاته لاحقًا.

وفي وقت لاحق قامت والدته البالغة من العمر 32 عامًا بتسجيل الدخول إلى وحدة الصحة العقلية بمستشفى هاربلاندز وأخبرت الموظفين هناك أنها شعرت بأنها مفجوعة بسبب وفاة طفلها.

وأثناء وجودها هناك، أصيبت المواطنة الليتوانية بسكتة قلبية وتوفيت في وقت لاحق في نفس المستشفى مع ابنها.