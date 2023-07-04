جرّها إلى منزله ثم لكمها وركلها واغتصبها... الضحية هربت بصعوبة وهذه التفاصيل!

سجن مغتصب "عديم الرحمة" لمدة 19 عاما بعد أن اعتدى جنسيا على شيدة بوحشية تامة وكسر ظهرها خلال الاعتداء، وفق ما نقل موقع دايلي ميل البريطاني.

وقام باسكال جومبلا ، 46 عامًا ، بجر المرأة إلى منزله في هاكني ، شرق لندن ، في 21 حزيران 2022 ، حيث قام بلكمها وركلها واغتصابها مرارًا وتكرارًا ، وهددها بالقتل إذا لم تلتزم الصمت.

وتم نقلها إلى المستشفى بعد إصابتها بكسر في الظهر من بين إصابات أخرى وتمكنت من الفرار فقط بعد أن نام جومبلا.

ووصلت إلى المدخل الأمامي في ملكية طريق أمهورست في جومبلا حيث تمكنت من الصراخ طلباً للمساعدة.

وكان جومبلا لا يزال نائما عندما ألقى ضباط الشرطة القبض عليه في منزله في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وقالت المرأة في بيان تمت تلاوته خلال المحكمة: "ما حدث لي في تلك الليلة أثر بشدة على حياتي من كل النواحي".

وأضافت: "كنت أفكر كيف يمكن أن يحدث هذا لي؟ كيف يكون ذلك ممكنا؟ هل سأخرج حيا؟ ما الذي سيحدث لي؟ هل سيقتلني؟... سيستمر هذا في التأثير علي بكل الطرق وأنا أعلم أنه سيستمر في التأثير على حياتي في المستقبل."