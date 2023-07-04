لحظات مرعبة... هجوم "مجنون" لسمكة قرش ضخمة قبالة سواحل فلوريدا! (فيديو)

شوهد عدد من الأشخاص وهم يسبحون للنجاة بحياتهم عندما كانت سمكة قرش ضخمة تتعثر بقوة في المياه الضحلة قبالة سواحل فلوريدا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتظهر اللقطات الدرامية رواد الشواطئ وهم يستمتعون بيومهم على الرمال عندما تم رصد سمكة قرش فجأة على بعد أقدام فقط، وهي تدور وتندفع في المياه المفتوحة.

وعلى عكس الأفلام التي تتسلل فيها سمكة القرش المفترسة إلى السباحين دون أي تحذير، بدا أن سمكة القرش هذه نشطة للغاية ومثيرة للقلق، مما تسبب في حدوث أمواج كبيرة وبلبلة.

والقرش الذي تم تصويره في Perdido Key في الساعة 2:15 من بعد ظهر يوم الأحد، كان يتحرك بسرعة كبيرة لدرجة أنه بدا وكأنه يخلق موجات من تلقاء نفسه على سطح المياه.