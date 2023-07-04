فيتنام تحظر فيلم "باربي" الجديد... لهذا السبب الغريب!

أعلنت وسائل حكومية فيتنامية الاثنين حظرها فيلم "باربي" المقبل من العرض في دُور السينما بسبب مشاهد تتضمن خريطة تُظهر مناطق تؤكد الصين سيادتها عليها في بحر الصين الجنوبي، بحسب وكالة فرانس برس.



هذا الفيلم الكوميدي الخيالي عن الدمية الشهيرة، من إخراج غريتا غيرويغ وبطولة مارغوت روبي وريان غوسلينغ، كان مقرراً أن يُعرض على مستوى البلاد في فيتنام اعتباراً من 21 تموز.

لكن وسائل إعلام حكومية ذكرت أن مواعيد عرض الفيلم سُحبت من المواقع الإلكترونية التابعة لسلاسل السينما الرئيسية في البلاد، بعد قرار حكومي بحظر الفيلم بسبب مشاهد تظهر ما يسمى بخط القطاعات التسعة.

ولطالما استخدمت الصين ما يُسمى بخط القطاعات التسعة لتوضيح مطالباتها الواسعة على معظم أنحاء البحر الغني بالموارد، ما أثار باستمرار استياء هانوي التي تطالب أيضاً بأجزاء من الممر المائي.

وقال في كين ثانه، مدير قسم السينما الفيتنامية، لصحيفة "دان تري نيوز"، "شاهد مجلس مراجعة الأفلام هذا الفيلم واتخذ قراراً بحظر عرضه في فيتنام بسبب انتهاك مرتبط" بخط القطاعات التسعة.

وفي فيتنام الشيوعية، يتعين أن تحظى جميع الأفلام بموافقة هيئات رقابية تحظر أي مشاهد تتضمن عنفاً غير مبرر أو إيحاءات جنسية أو مواد حساسة سياسياً.