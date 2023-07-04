الظلم لم يقتصر فقط على البشر... مشهد مؤثر لفلسطيني يحاول إنعاش قطة اختنقت بقنابل الغاز في جنين (فيديو)

أجرى رجل فلسطيني عملية إنعاش لقطّة تعرّضت للاختناق من قنابل الغاز المسيل للدموع الّتي أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام مخيّم جنين.

ويظهر مقطع فيديو تداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، القطّة المذكورة وهي تنازع الحياة، مع الرجل الّذي لم يتم الكشف عن هويته وهو يحاول إنعاشها وإنقاذها من الموت.

ويُذكر أن الضفة الغربية، وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، تشهد أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، وذلك بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية فجر يوم الاثنين الفائت عملية قصف واسعة النطاق للمخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب موقع "Sputnik".

