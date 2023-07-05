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قتلها وجلس بالقرب من جثتها... هجوم من تمساح أودى بحياة امرأة!
منوعات
2023-07-05 | 06:26
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قتلها وجلس بالقرب من جثتها... هجوم من تمساح أودى بحياة امرأة!
قتلها وجلس بالقرب من جثتها... هجوم من تمساح أودى بحياة امرأة!
قُتلت امرأة تبلغ من العمر 69 عامًا، الثلاثاء، إثر هجوم تمساح عليها بينما كانت تنزه كلبها في هيلتون هيد في ولاية ساوث كارولينا، في ثاني هجوم مميت من تمساح في المقاطعة في أقل من عام، حسبما ذكرت سلطات الولاية.
وقال مكتب الشرطة: "تعرضت المرأة للهجوم من قبل التمساح بالقرب من بحيرة مجاورة لملعب الغولف في مجتمع سبانش ويلز حيث كانت تعيش" ، مضيفًا أن "المسعفين لم يتمكنوا من الوصول إليها على الفور لأن التمساح، الذي يبلغ طوله 3 أمتار، كان يجلس بجانبها".
كما ذكرت الشرطة أنه "من المقرر تشريح الجثة اليوم الأربعاء"، وأنه "تم العثور على كلب وهو بصحة جيدة"، وفقًا
لصحيفة نيويورك بوست
.
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