أثار مقطع فيديو مضحك لحيوان كلب البحر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما أقدم على سرقة لوح ركوب الأمواج من رجل قبالة ساحل كاليفورنيا.



وظهر في الفيديو، كلب البحر وهو يخطف لوح ركوب الأمواج بينما كان الرجل يسبح بعيدًا.



وحصل الفيديو الطريف على أكثر من 3.8 مليون مشاهدة على تويتر وعلى آلاف التعليقات التي أثنت على طرافة هذا الحيوان.

OTTER THEFT | Otter steals another surfboard off the Santa Cruz Coast and swims away with it when the owners try to get it back. pic.twitter.com/Ij2d7qMQLE