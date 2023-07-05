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تركت إبنة الـ5 سنوات بمفردها في أحد الفنادق بينما كانت تخرج لشرب الكحول... إلقاء القبض على أم بتهمة الإهمال!

تركت إبنة الـ5 سنوات بمفردها في أحد الفنادق بينما كانت تخرج لشرب الكحول... إلقاء القبض على أم بتهمة الإهمال!







وقالت الشرطة الوطنية الإسبانية إن "الطفلة انتهى بها الأمر إلى أن تتلقى الرعاية من قبل المصطافين الآخرين في المنتجع في الجزيرة الاسبانية ماجوركا"، وفقًا



وأكّدت الشرطة أن "الطفلة نُقلت إلى مركز متخصص حتى اليوم التالي عندما وصل والدها، الذي كان في أيرلندا، لتولي مسؤوليتها".



وفي التفاصيل، كشفت الشرطة الإسبانية أن "موظفي الفندق وتوقفوا عن تقديم المشروبات الكحولية للأم، لكنها كانت تذهب إلى سوبر ماركت قريب لشرائها"، مشيرة إلى أن "الطفلة كانت تحظى برعاية سائحين آخرين التقت بهم في نفس الفندق، وكان لديهم أيضًا طفلة صغيرة من عمرها". ألقي القبض على امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا، بعد أن تركت ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات وحيدة في أحد الفنادق في ماجوركا، أثناء خروجها لشرب الكحول طوال اليوم.وقالت الشرطة الوطنية الإسبانية إن "الطفلة انتهى بها الأمر إلى أن تتلقى الرعاية من قبل المصطافين الآخرين في المنتجع في الجزيرة الاسبانية ماجوركا"، وفقًا لصحيفة "ذا صن" وأكّدت الشرطة أن "الطفلة نُقلت إلى مركز متخصص حتى اليوم التالي عندما وصل والدها، الذي كان في أيرلندا، لتولي مسؤوليتها".وفي التفاصيل، كشفت الشرطة الإسبانية أن "موظفي الفندق وتوقفوا عن تقديم المشروبات الكحولية للأم، لكنها كانت تذهب إلى سوبر ماركت قريب لشرائها"، مشيرة إلى أن "الطفلة كانت تحظى برعاية سائحين آخرين التقت بهم في نفس الفندق، وكان لديهم أيضًا طفلة صغيرة من عمرها".