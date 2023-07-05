أحبوا أجسامكم بكافة أشكالها... إليكم هذه النصائح لزيادة ثقتكم بأنفسكم! (خاص)

أحبوا أجسامكم بكافة أشكالها... إليكم هذه النصائح لزيادة ثقتكم بأنفسكم!





تفرض وسائل التواصل الاجتماعي معايير جمالية محددة للأفراد من خلال صور المشاهير والإعلانات التي تعرض جمالاً غير واقعي وأجساماً مثالية، مما يقيّد الأفراد ضمن إطار جمالي موحّد.



فعلى سبيل المثال، يُفرض على المرأة أن تكون نحيفة وذات قوامٍ مشدود لتعتبر "جميلة" في نظر الآخرين. وفيما يتعلق الأمر بالرجال، فيجب عليهم أن يكونوا ذوي أجسام رياضية وعضلات مفتولة وأكتاف عريضة.



وبناءً على ذلك، انتشرت ظاهرة قلة الثقة بالنفس، ولا سيما بين الأشخاص الذين لا يملكون الجسم "المثالي" الذي يفرضه المجتمع عليهم.



إليكم فيما يلي النصائح التي قدّمتها المعالجة النفسية دارين عمّاش في مقابلة مع موقع الـLBCI الإلكتروني، والتي قد تساعدكم في زيادة ثقتكم بأنفسكم بشكل عام وبأجسامكم بشكل خاص:



-التركيز على القيمة الذاتية: من المهم معرفة أن إشراقتكم لا تقتصر على أشكالكم الخارجية بل هي تنبع أيضاً من شخصيتكم والموهبة التي تبدعون بها وإنجازاتكم في الحياة.



-تحدي المعايير غير الواقعية: يجب أن تعرفوا أن الصور التي تشاهدونها على وسائل التواصل الاجتماعي ليست جميعها موثوقة، بل هي في الكثير من الأحيان نتاج برامج الفوتوشوب وفلاتر التصوير وبالتالي هي ليست حقيقية بشكل مطلق.



-فهم الذات: بدلًا من انتقاد أنفسكم وعيوبكم طوال الوقت، حاولوا فهم أنفسكم اكثر وتقبلها.



-الحديث الإيجابي مع النفس: تعلموا أن تتحدثوا مع أنفسكم بطريقة إيجابية حتى لو أخطئتم، فالحديث الايجابي مع النفس يجعلكم تحبون ذاتكم بشكل أكبر.



-متابعة الأشخاص المناسبين: تابعوا الأشخاص الذين يعرفون أهمية إظهار الصورة الإيجابية للجسم وتوقفوا عن متابعة الأشخاص المزيفة التي قد تؤثر على ثقتكم بأنفسكم.



-التوقف عن المقارنة بالآخرين: تعتبر المقارنة بالآخرين من أكثر الطرق التي تدمر الثقة بالنفس وكفيلة بأن تقتل كل ما هو مميز في شخصيتكم. لذلك، لا بد من التوقف عن مقارنة أنفسكم بالآخرين وركزوا على حياتكم فقط.



-طلب المساعدة: شدّدت الأخصائية النفسية دارين عمّاش على ضرورة طلب المساعدة من المختصين في حال كنتم من الناس الذين ينتقدون أنفسهم بشكل مستمر وينظرون بسلبية الى شكلهم الخارجي.



وفي النهاية، يجب التذكر دائمًا أن كل إنسان في هذه الحياة يستحق الحب، وأن أجسامكم تستحق الحب والتقدير.