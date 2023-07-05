الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
برنامج يُحقق حلم بريطاني تركته والدته في القمامة في طفولته... التقى بأخيه بعد سنوات من البحث! (فيديو)
منوعات
2023-07-05 | 08:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
برنامج يُحقق حلم بريطاني تركته والدته في القمامة في طفولته... التقى بأخيه بعد سنوات من البحث! (فيديو)
غيّر برنامج Long Lost Family البريطاني، ويُعنى بلمّ شمل أفراد العائلات المفككة مع بعضهم البعض، حياة رجل بعدما التقى بأخيه غير الشقيق للمرة الأولى في حياته.
ووفق موقع "
ديلي ميل
"، كان بول كونولي، المولود في شرق لندن عام 1962، يبحث عن أقاربه من جانب والده بعدما أمضى طفولته في دار رعاية للأطفال.
وأُصيبت والدة بول بمرضٍ عقلي عندما كان يبلغ من العمر أقلّ من شهر، ما أدّى إلى تخلّيها عنه وتركه في سلة المهملات. لحسن الحظ، سمع أحد الجيران صرخاته واتصل بالخدمات الاجتماعية.
وبعد مرور سنوات، أهدى طفلا بول في عيد ميلاده مجموعة عينات لاختبار الحمض النووي، الأمر الّذي جعله يكتشف أنه نصف "مالطي" (من مالطا).
وبفضل باحثي برنامج Long Lost Family، تم لمّ شمل بول مع أخيه غير الشقيق لأبيه فرانكي بيروني. والمُفاجئ أن الأخ التحق بنفس المدرسة التي كان يرتادها بول خلال طفولته.
ونشر موقع "ديلي ميل" مقطع فيديو وثّق فيه المشهد المؤثر الّذي اجتمع فيه الشقيقان بعد سنوات طويلة من الانتظار.
آخر الأخبار
منوعات
برنامج
Long Lost Family
بريطاني
بول كونولي
حلم
بريطانيا
القمامة طفولة
أخ غير الشقيق.
التالي
إشتكى من صعوبة في البلع والنتيجة: أخطبوط استقر في حلقه؟! (صور)
لهذه الأسباب... هولندا توصي بحظر الهواتف والساعات الذكية في الفصول المدرسية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-06-07
برنامج تجريبي جديد... بريطانيا تطلق مشروعاً لتوسيع نشر أدوية إنقاص الوزن
صحة وتغذية
2023-06-07
برنامج تجريبي جديد... بريطانيا تطلق مشروعاً لتوسيع نشر أدوية إنقاص الوزن
0
منوعات
2023-04-14
برنامج تلفزيوني يثير الجدل في بريطانيا... عرض أجساماً عارية على مراهقين!
منوعات
2023-04-14
برنامج تلفزيوني يثير الجدل في بريطانيا... عرض أجساماً عارية على مراهقين!
0
أخبار دولية
2023-07-04
رئيس وزراء بريطانيا يحضّ إسرائيل على "ضبط النفس" وحماية المدنيين في جنين
أخبار دولية
2023-07-04
رئيس وزراء بريطانيا يحضّ إسرائيل على "ضبط النفس" وحماية المدنيين في جنين
0
أخبار دولية
2023-07-03
الصين تتهم بريطانيا بحماية "فارين" بعد رصد هونغ كونغ مكافآت مالية مقابل معلومات عن ناشطين ديموقراطيين
أخبار دولية
2023-07-03
الصين تتهم بريطانيا بحماية "فارين" بعد رصد هونغ كونغ مكافآت مالية مقابل معلومات عن ناشطين ديموقراطيين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:14
إشتكى من صعوبة في البلع والنتيجة: أخطبوط استقر في حلقه؟! (صور)
منوعات
09:14
إشتكى من صعوبة في البلع والنتيجة: أخطبوط استقر في حلقه؟! (صور)
0
منوعات
08:17
لهذه الأسباب... هولندا توصي بحظر الهواتف والساعات الذكية في الفصول المدرسية
منوعات
08:17
لهذه الأسباب... هولندا توصي بحظر الهواتف والساعات الذكية في الفصول المدرسية
0
منوعات
07:21
أحبوا أجسامكم بكافة أشكالها... إليكم هذه النصائح لزيادة ثقتكم بأنفسكم! (خاص)
منوعات
07:21
أحبوا أجسامكم بكافة أشكالها... إليكم هذه النصائح لزيادة ثقتكم بأنفسكم! (خاص)
0
منوعات
06:56
تركت إبنة الـ5 سنوات بمفردها في أحد الفنادق بينما كانت تخرج لشرب الكحول... إلقاء القبض على أم بتهمة الإهمال!
منوعات
06:56
تركت إبنة الـ5 سنوات بمفردها في أحد الفنادق بينما كانت تخرج لشرب الكحول... إلقاء القبض على أم بتهمة الإهمال!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
01:07
أسرار الصحف 05-07-2023
اسرار
01:07
أسرار الصحف 05-07-2023
0
فنّ
2023-05-15
ماغي بو غصن بعمر الـ 18 سنة... هل تغيّرت ملامحها كثيراً؟ (صور)
فنّ
2023-05-15
ماغي بو غصن بعمر الـ 18 سنة... هل تغيّرت ملامحها كثيراً؟ (صور)
0
صحف اليوم
2023-06-08
لماذا توقفت الحراكات؟ (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-06-08
لماذا توقفت الحراكات؟ (الجمهورية)
0
فنّ
2023-07-04
رحمة رياض تنضم لكاظم الساهر على المسرح.. مفاجأة جميلة للحضور (فيديو)
فنّ
2023-07-04
رحمة رياض تنضم لكاظم الساهر على المسرح.. مفاجأة جميلة للحضور (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:48
وفد نوّاب المعارضة عقد اجتماعات مالية في برلين... الجانب الالماني: غياب الاصلاحات الحقيقية يمنع وصول المساعدات الى لبنان
أخبار لبنان
06:48
وفد نوّاب المعارضة عقد اجتماعات مالية في برلين... الجانب الالماني: غياب الاصلاحات الحقيقية يمنع وصول المساعدات الى لبنان
0
أخبار لبنان
05:58
الراعي: طالبت بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون من الحوار... عبد الخالق: على اللبناني العمل لمصلحة الوطن
أخبار لبنان
05:58
الراعي: طالبت بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون من الحوار... عبد الخالق: على اللبناني العمل لمصلحة الوطن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
كيف يستفيد لبنان من طاقات واستثمارات المغتربين؟
0
أخبار لبنان
13:51
وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات
أخبار لبنان
13:51
وفدٌ من حركة أمل في كليمنصو وتأكيد على العلاقة بين الطرفين واستمرار التعاون في مختلف المجالات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعثة منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة تعود الى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بعثة منتخب لبنان للسيدات لكرة السلة تعود الى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مخيم جنين تاريخ من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مخيم جنين تاريخ من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من أين تدخل الأسلحة الى فلسطين المحتلة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من أين تدخل الأسلحة الى فلسطين المحتلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اسرائيل مستمرة في عملية جنين... وحركة حماس ترد في تل ابيب
تقارير نشرة الاخبار
13:44
اسرائيل مستمرة في عملية جنين... وحركة حماس ترد في تل ابيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الوفد النيابي اللبناني دعا ألمانيا للإنضمام إلى دول لقاء باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الوفد النيابي اللبناني دعا ألمانيا للإنضمام إلى دول لقاء باريس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:03
مصرف لبنان يعدل التعميميّن 151 و158 .. ماذا في التفاصيل؟
خبر عاجل
09:03
مصرف لبنان يعدل التعميميّن 151 و158 .. ماذا في التفاصيل؟
2
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أدلّة مهمة جداً جُمعت من مسرح جريمة القرنة السوداء.. وماذا كشفت الافادات في التحقيق؟
3
منوعات
10:52
لحظات مرعبة... هجوم "مجنون" لسمكة قرش ضخمة قبالة سواحل فلوريدا! (فيديو)
منوعات
10:52
لحظات مرعبة... هجوم "مجنون" لسمكة قرش ضخمة قبالة سواحل فلوريدا! (فيديو)
4
أمن وقضاء
14:37
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
14:37
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... هل تعرفون مكانها؟
5
منوعات
11:02
أنفقت أكثر من 100 ألف دولار لتصبح دمية بشرية... التحول صادم! (صورة)
منوعات
11:02
أنفقت أكثر من 100 ألف دولار لتصبح دمية بشرية... التحول صادم! (صورة)
6
خبر عاجل
11:05
وزارة المالية توضح: ما تسلمناه من "ألفاريز أند مارشال" مسودة أولية
خبر عاجل
11:05
وزارة المالية توضح: ما تسلمناه من "ألفاريز أند مارشال" مسودة أولية
7
منوعات
10:40
جرّها إلى منزله ثم لكمها وركلها واغتصبها... الضحية هربت بصعوبة وهذه التفاصيل!
منوعات
10:40
جرّها إلى منزله ثم لكمها وركلها واغتصبها... الضحية هربت بصعوبة وهذه التفاصيل!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف ستصبح أسعار الإنترنت لدى أوجيرو اذا أقرت الحكومة رفع الأسعار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف ستصبح أسعار الإنترنت لدى أوجيرو اذا أقرت الحكومة رفع الأسعار؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More