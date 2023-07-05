إشتكى من صعوبة في البلع والنتيجة: أخطبوط استقر في حلقه؟! (صور)

صُدم الأطباء عندما وجدوا أخطبوطًا كاملاً تقريبًا استقر في حلق مريض بعد أن اشتكى من صعوبة في البلع، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتم نقل الرجل البالغ من العمر 55 عامًا إلى المستشفى بعد تناوله وجبة تضم المخلوق البحري ذي الثمانية أطراف.

أخبر المريض الذي لم يذكر اسمه المسعفين أنه بدأ في التقيؤ فور تناوله طبق المأكولات البحرية.

وأجرى خبراء الصحة في مستشفى تان توك سينغ في سنغافورة فحصًا لمريء المريض - الأنبوب العضلي الذي يربط الفم بالمعدة.

وأظهرت الصور الغريبة التي التقطتها أن الأخطبوط المكتمل، عالق على بعد 5 سم من تقاطع المعدة والمريء.

وخضع المريض لوخضع المريض لجراء المنظار الداخلي، وبعد محاولات عدة تمكن الأطباء من سحب المخلوق البحري، حيث استخدموا الملقط للإمساك برأس الأخطبوط لاستخراجه.

تعافى المريض بسرعة من العملية وخرج بعد يومين.

وقال الفريق الطبي ، الذي شارك القصة في عام 2018 ، في ذلك الوقت إن انسداد الطعام هو أحد أكثر المشكلات شيوعًا التي يواجهونها في عملهم في المستشفى.