جريمة مروعة في دولة عربية... إستدرجت طفلة إلى منزلها وقتلتها ثم أحرقت جثتها في الفرن بمساعدة ابنتها!

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج المصرية ملابسات جريمة مروعة أقدمت عليها ربة منزل وابنتها تمثلت بقتل الطفلة "زمزم" من خلال ضربها ثم وضع جثتها في الفرن.

وفي التفاصيل، استدرجت ربة المنزل الطفلة "زمزم"، التي كانت تلهو أمام منزلها برفقة أطفال آخرين بالشارع، لداخل منزلها عن طريق إلقاء الطابة داخل المنزل.

وعندما دخلت الطفلة المنزل لاستعادة الطابة، ضربتها الجانية بخشبة "مفراك" على رأسها حتى فارقت الحياة، ثم أشعلت النيران في الفرن وألقت جثتها فيه.

وفور تصاعد رائحة جسد الطفلة في المنزل بسبب النيران، وخشية افتضاح أمرها أطفأت القاتلة الفرن، وعندها شاهدتها ابنتها فساعدت والدتها في استخراج الجثة ولفتاها بملاية سرير ووضعتاها تحت أريكة بالمنزل، وألقتها في موقع ترعة نجع حمادي الغربية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج غموض اختفاء طفلة منذ حوالي أسبوعين عن مسكن أسرتها بمدينة طهطا، بعدما أقدم والدها على تقديم بلاغ باختفاء ابنته الطفلة "زمزم" 6 أعوام، إلا أنه تم العثور على جثتها في المكان الّذي وضعتها الجانية فيه.

وألقت الشرطة القبض على جارة المجني عليها إذ تبيّن في وقت لاحق من الفحص والتحري أنها وراء ارتكاب الجريمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات اللازمة.

وبحسب التحريات فإن المتهمة أخذت تبحث عن المجني عليها بعد ارتكابها الجريمة مع أسرتها لإبعاد الشبهة عنها، حتى عُثر على جثة الطفلة أثناء تطهير خزان أسيوط، وتم استدعاء أسرتها التي تعرفت عليها.