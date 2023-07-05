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عذب حبيبته السابقة وصديقها حتى الموت ثم سجن واغتصب سيدة أخرى في الليلة نفسها... جريمة مروعة وهذه تفاصيلها!

منوعات
2023-07-05 | 11:19
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عذب حبيبته السابقة وصديقها حتى الموت ثم سجن واغتصب سيدة أخرى في الليلة نفسها... جريمة مروعة وهذه تفاصيلها!
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عذب حبيبته السابقة وصديقها حتى الموت ثم سجن واغتصب سيدة أخرى في الليلة نفسها... جريمة مروعة وهذه تفاصيلها!

عذب حبيبته السابقة وصديقها حتى الموت ثم سجن واغتصب سيدة أخرى في الليلة نفسها... جريمة مروعة وهذه تفاصيلها!

اعترف رجل بقتل حبيبته السابقة وصديقها الجديد.

 

وتوجه قاضٍ للشاب ماركوس أوزبورن بالقول: "لقد قتلت كاتي هيغتون وهي أم لأربعة أطفال وحبيبها ستيفن هارنيت في ظروف خططت فيها للهجمات وقمت بتعذيبهما على مدار ساعات عدة ثم قتلهما"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

 

وفي التفاصيل، قُتلت السيدة هيغتون ، 27 عامًا ، وهارنيت ، 25 عامًا ، في منزلها في هدرسفيلد ، غرب يوركشاير ، في 15 أيار.

وأقر أوزبورن ، 34 عامًا ، من هاربي إنجي ، دالتون ، ويست يوركشاير ، بالذنب في تهمتي قتل عندما مثل أمام جلسة استماع قصيرة في محكمة ليدز كراون الأربعاء.

 

كما اعترف بسجن امرأة أخرى واغتصابها في الليلة نفسها.

وكشف أحد أصدقاء الضحية أن القاتل والضحية التقيا في عام 2018 في صالة ألعاب رياضية حيث عمل أوزبورن كمدرب شخصي وسرعان ما بدأ في عزلها عن أصدقائها الذكور.

 

وقال إن أوزبورن غالبًا ما كان يمر عبر سناب شات الخاص بالسيدة هيغتون ، ويحذف الرجال الذين لديها على التطبيق.

 

وقبل أسبوع واحد فقط من القتل، أرسل أوزبورن رسالة تقشعر لها الأبدان إلى المتحدث يحذره فيها من التحدث إلى كاتي بعد الآن.

 

وقال الصديق الذي كان يعمل مع كاتي: "كانت تحاول الابتعاد عنه".

 

وتابع: "تركته قبل حوالي ثلاثة أسابيع من حدوث الجريمة. أخبرتني أنها اكتفت وتريد حياة أفضل... وسبق أن هدد القاتل بالانتحار إذا تركته. لقد هددها بقتلها أيضا ".

 

 

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