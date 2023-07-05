جريمة تهز البرازيل... العثور على جثة لاعب كرة قدم مقطوعة الرأس في أحد الأنهار!

تم اكتشاف جثة لاعب كرة قدم مقطوعة الرأس يوم الأحد في نهر في منطقة ماتو جروسو دو سول جنوب غرب البرازيل، وفق ما نقل موقع vox news.

وقالت الشرطة إن هوغو سكولني ، 19 عامًا ، فُقد منذ 25 حزيران الفائت بعد حضوره حفلة مع أصدقائه في بيندوتي بورا ، باراغواي.

ولعب المهاجم الشاب "19 عاما" في أحد الفرق المتواضعة بمنطقته تدعى "سيدوس أنزتازيو" ، وبعد آخر مباراة خاضها في 25 يونيو الماضي، ذهب إلى حفلة بعد ذلك مع زملائه وأصدقائه، وبعد مغادرته اختفى، وبعد 10 أيام تم العثور على بعض بقايا جسده المنفصلة طافية في النهر.

يقال كذلك أنه تم التعرف على لاعب كرة القدم بفضل الوشم الذي نقشه على جسمه تخليداً لذكرة والده الذي وافته المنية قبل عامين.

وتم القبض على مشتبه به واحد على الأقل، لم تفصح الشرطة عن اسمه، في هذه القضية.