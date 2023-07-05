الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سجنه والده وزوجته عارياً ومكبلاً وحرماه من الطعام لمدة عام... قصة إبن الـ11 سنة من ذوي الإحتياجات الخاصة تهز ليبيا!

منوعات
2023-07-05 | 13:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سجنه والده وزوجته عارياً ومكبلاً وحرماه من الطعام لمدة عام... قصة إبن الـ11 سنة من ذوي الإحتياجات الخاصة تهز ليبيا!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
سجنه والده وزوجته عارياً ومكبلاً وحرماه من الطعام لمدة عام... قصة إبن الـ11 سنة من ذوي الإحتياجات الخاصة تهز ليبيا!

سجنه والده وزوجته عارياً ومكبلاً وحرماه من الطعام لمدة عام... قصة إبن الـ11 سنة من ذوي الإحتياجات الخاصة تهز ليبيا!

تم تحرير طفل سجن على يد والده وزوجته داخل غرفة مظلمة ومقفلة وتم تكبيله بسلاسل حديدية لمدة سنة، عارياً، وبقليل من الطعام ودون رعاية واهتمام، وفق ما أعلنت مديرية أمن مدينة بنغازي الليبية.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي، في بيان، أن شرطة الصابري عثرت على طفل صغير يبلغ من العمر 11 سنة محتجزا في غرفة من الصفيح مظلمة ومقفلة بسلاسل حديدية، غرفة تشبه الحظيرة، وتفتقر لأدنى مقومات الحياة الأساسية.
وأشارت إلى أن الطفل كان بحالة مزرية ويعاني من الخوف والبرد والجوع والمرض.

وأضافت أن التحريات كشفت أن الطفل مسجون بهذه الغرفة من قبل والده وزوجة والده، اللذين يعاملانه معاملة سيئة جداً ويرميان له بقايا الطعام من تحت الباب المقفل ويحرمانه الطعام أغلب الأوقات.
وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحيّة اللازمة ثم تم تسليمه إلى قسم حماية الطفل والأسرة.

وتبيّن أن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وهزّت قصة الطفل التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مشاعر الليبيين، الذين طالبوا باعتقال والده وزوجته.
 

آخر الأخبار

منوعات

ليبيا

طفل

احتجاز

طعام

LBCI التالي
قتلها وجلس بالقرب من جثتها... هجوم من تمساح أودى بحياة امرأة!
الظلم لم يقتصر فقط على البشر... مشهد مؤثر لفلسطيني يحاول إنعاش قطة اختنقت بقنابل الغاز في جنين (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:07

البنتاغون: قواتنا منعت إيران من احتجاز ناقلتي نفط قبالة عُمان

LBCI
منوعات
10:34

جريمة مروعة في دولة عربية... إستدرجت طفلة إلى منزلها وقتلتها ثم أحرقت جثتها في الفرن بمساعدة ابنتها!

LBCI
امن وقضاء
06:45

القاضية نجم تحدد جلسة لاستجواب المدعى عليه في قضية الطفلة صوفي مشلب في تشرين الثاني المقبل

LBCI
فنّ
2023-07-04

بعد انتشار فيديو لها وهي تحمي طفلاً من التعنيف على الطريق... هذا ما كشفته ماغي بو غصن! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:56

فتح باب سيارتها وغطاها بالبنزين ثم أشعل النار فيها... أحرق زوجته حتى الموت لهذا السبب!

LBCI
منوعات
13:57

مراسم تتويج ثانية للملك تشارلز والملكة كاميلا في إسكتلندا

LBCI
منوعات
12:32

جريمة تهز البرازيل... العثور على جثة لاعب كرة قدم مقطوعة الرأس في أحد الأنهار!

LBCI
منوعات
11:19

عذب حبيبته السابقة وصديقها حتى الموت ثم سجن واغتصب سيدة أخرى في الليلة نفسها... جريمة مروعة وهذه تفاصيلها!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-07-02

التقدمي دان حادثة القرنة السوداء: لمعالجة الأسباب التي أدت إلى ما حصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-01

الخلافات بين الضنية وبشري تعيد الدم إلى الواجهة وضحية جديدة اليوم

LBCI
أمن وقضاء
03:11

قامت بتزوير وتقليد دواء.. هذا ما كشفته معلومات للـLBCI

LBCI
أخبار دولية
04:45

قتيل و41 جريحاً في قصف أوكراني استهدف مدينة ماكيفكا المحتلة من روسيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:46

سوق انتقالات كرة القدم الاوروبية ينشط في الساعات الاخيرة على صعيد اللاعبين والمدربين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

احذروا ما تحقنون وجوهكم به... عيادات تجميل غير مرخصة وbotox مزوّر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المعهد العالي للموسيقى يضع استراتيجية لحماية الكونسرفتوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أهلا بهالطلة من ليالي بيروت حيث الحياة والغناء والرقص والسهر …

LBCI
أخبار دولية
13:36

تخفيض السعودية الإنتاج النفطي.. الحاضر الابرز في ندوة اوبك

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:34

مقدمة النشرة المسائية 05-07-2023

LBCI
أخبار دولية
13:19

هل نجحت المقاومة في افشال مخطط الاحتلال في أوسع اقتحام له منذ عملية السور عام 2002؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

"الموازنة العامّة" يتواصل النقاش فيها في السراي..فهل ستشمل الاصلاحات المطلوبة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:03

مصرف لبنان يعدل التعميميّن 151 و158 .. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
فنّ
08:30

"طلب مني الإسترخاء ثم حاول تقبيلي ومداعبتي"... تفاصيل صادمة يرويها رجل أمام المحكمة حول اعتداء سبايسي عليه جنسياً

LBCI
أمن وقضاء
03:11

قامت بتزوير وتقليد دواء.. هذا ما كشفته معلومات للـLBCI

LBCI
فنّ
05:38

هل يُلغى حفل عمرو دياب في بيروت؟.. محامي الشركة المنظّمة يوضح في بيان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذه تعديلات التعميم ١٥٨ .. فمن تطال؟

LBCI
حال الطقس
01:35

طقس صيفي ومشمس يرافقنا... هل تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
منوعات
11:19

عذب حبيبته السابقة وصديقها حتى الموت ثم سجن واغتصب سيدة أخرى في الليلة نفسها... جريمة مروعة وهذه تفاصيلها!

LBCI
منوعات
10:34

جريمة مروعة في دولة عربية... إستدرجت طفلة إلى منزلها وقتلتها ثم أحرقت جثتها في الفرن بمساعدة ابنتها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More