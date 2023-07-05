سجنه والده وزوجته عارياً ومكبلاً وحرماه من الطعام لمدة عام... قصة إبن الـ11 سنة من ذوي الإحتياجات الخاصة تهز ليبيا!

سجنه والده وزوجته عارياً ومكبلاً وحرماه من الطعام لمدة عام... قصة إبن الـ11 سنة من ذوي الإحتياجات الخاصة تهز ليبيا!

تم تحرير طفل سجن على يد والده وزوجته داخل غرفة مظلمة ومقفلة وتم تكبيله بسلاسل حديدية لمدة سنة، عارياً، وبقليل من الطعام ودون رعاية واهتمام، وفق ما أعلنت مديرية أمن مدينة بنغازي الليبية.



وأوضحت مديرية أمن بنغازي، في بيان، أن شرطة الصابري عثرت على طفل صغير يبلغ من العمر 11 سنة محتجزا في غرفة من الصفيح مظلمة ومقفلة بسلاسل حديدية، غرفة تشبه الحظيرة، وتفتقر لأدنى مقومات الحياة الأساسية.

وأشارت إلى أن الطفل كان بحالة مزرية ويعاني من الخوف والبرد والجوع والمرض.



وأضافت أن التحريات كشفت أن الطفل مسجون بهذه الغرفة من قبل والده وزوجة والده، اللذين يعاملانه معاملة سيئة جداً ويرميان له بقايا الطعام من تحت الباب المقفل ويحرمانه الطعام أغلب الأوقات.

وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحيّة اللازمة ثم تم تسليمه إلى قسم حماية الطفل والأسرة.



وتبيّن أن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وهزّت قصة الطفل التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مشاعر الليبيين، الذين طالبوا باعتقال والده وزوجته.